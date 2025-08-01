從洗卸開啟美肌Reset鍵！奢華抗老配方、草莓浪漫香味　打造迷人淨膚儀式

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

清潔是保養程序中不可或缺的一步，不僅能有效清除彩妝與空氣中的髒污，還能避免毛孔阻塞與膚況惡化，減少粉刺與痘痘生成，促進後續保養品吸收，長期維持良好的清潔習慣，是擁有健康、透亮肌膚的關鍵第一步。以下就分享多款好用新品，從卸妝就開始抗老。

＃RéVive 極緻光采卸妝精萃，售價3200元

將卸妝帶到頂級奢華的抗老日常，專注肌膚研究的RéVive研發出全新極緻光采卸妝精萃，運用獨創複合新生胜肽可以幫助賦活肌膚，搭配金盞花精萃舒緩乾燥敏感狀態，夏威夷果仁油、荷荷芭油、橄欖油更是可以在卸妝的過程中，以好油份帶走彩妝，同時賦予潤澤不乾澀。

＃(MALIN+GOETZ) 草莓維他命B5保濕皂，140g、售價760元

向來以迷人香氣風靡全球的時髦品牌(MALIN+GOETZ)在2025年推出香氛皂系列，其中，草莓維他命B5保濕皂不僅外型是療癒的淡粉色，帶有甜甜的草莓香，更是讓人邊洗邊沉浸在粉色浪漫之中，添加維他命B5、玻尿酸、胺基酸複合物與乳油木果脂，洗後也不會覺得乾燥緊繃，盡享水潤保濕。

＃專科 超微米潔顏乳，售價145元

台日韓NO.1潔顏人氣王的專科超微米潔顏乳，擁有獨家細緻濃密「微米養肌泡泡」，可以在洗卸的同時降低肌膚摩擦，利用泡泡溫和帶走臉部髒污，同時搭載蠶絲蛋白配方，更可以溫和養護，洗後乾淨不假滑，讓夏季也有清爽潔淨的呼吸感。