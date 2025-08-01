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Blueair「寵物專用」空氣清淨機　毛髮收集、異味處理一台就夠

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▲Blueair「寵物空氣清淨機」台灣開賣。（圖／品牌提供）

▲Blueair「寵物空氣清淨機」台灣開賣。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

空氣清淨機品牌 Blueair，近期在台推出一款專為寵物家庭設計的空氣清淨機「淨寵位」，強調能收集寵物毛髮並處理異味問題，設計納入多項與毛孩共處環境中常見的空氣挑戰，包括浮毛、氣味與過敏原等，在夏天使用更有感，且操作簡便不需學習，還有客製化配件，貓貓想抓手、想取暖通通都能搞定。

「淨寵位」空氣清淨機內建抽屜式集毛盒，搭配機體內部的導流設計，能將空氣中漂浮的寵物毛髮引導集中，標榜毛髮捕捉效率可達 99.99%。其濾材結合天然植物酵素與高錳酸鹽，訴求可分解空氣中的揮發性有機物（VOCs）與寵物體味，處理異味時不產生化學殘留。

▲Blueair「寵物空氣清淨機」台灣開賣。（圖／品牌提供）

外觀設計則納入寵物可實際使用的元素，例如可供貓抓的劍麻材質抓板，以及選配的雲朵造型床墊與加熱墊，讓清淨機也能兼具寵物休憩空間。提供「柔霧米」與「鼠尾草綠」兩種顏色選擇，能配合一般居家風格。電線部分採用防咬設計，並配有可固定逗貓棒的夾具，實在太貼心啦。

▲Blueair「寵物空氣清淨機」台灣開賣。（圖／品牌提供）

機體搭載觸控式面板，提供數段風速切換與夜間靜音模式，並具備智慧模式，可根據寵物出入活動調整清淨強度。使用者也可透過手機 APP 遠端控制，也能開啟兒童／寵物安全鎖定避免誤觸。產品則會顯示空氣品質與濾網更換提醒。

「淨寵位」空氣清淨機適用空間約為 12 至 24 坪，CADR 值為 280 CMH，除臭效能經 JEMA 1467 標準測試達 90% 以上，最低運轉時的音量為 17 分貝，濾網建議更換周期約為一年。整體機身尺寸為 61 × 40 × 24 公分，能支撐約 12 公斤的承重，適合中小型寵物使用。淨寵位原價 16,990 元，8／5 至 9／11 嘖嘖平台搶先開賣，早鳥特價 12,888元。

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機。（圖／品牌提供）

對飼主來說，清貓砂這件事就像永無止盡的任務。近期聯合東方代理 PETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣，封臭、自動封袋、APP 操作都有，還內建追蹤鏡頭，結合 AI 辨識，即使是多貓族，也能辨識每隻貓咪，追蹤健康狀況回報至 APP。從鏟屎到健康追蹤通通搞定，號稱長達20天飼主只需去丟一袋垃圾即可。

▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）▲ETKIT ULTRA 旗艦自動貓砂機宣布在台開賣。（圖／品牌提供）

PETKIT ULTRA 內建 AI 鏡頭，主打透過臉部辨識分辨是哪隻貓上廁所，搭配 210度超廣角與可旋轉追焦功能，可拍攝如廁姿勢，相關資訊都會同步傳到專屬 APP，讓你隨時查看哪隻貓最近愛喝水、哪隻貓可能有點便秘，如同家中多了一位專業貓保母。

內建 10 公升大容量配合自動封袋機能，單貓家庭可以連續用上 20 天免鏟屎，並有四重鎖臭設計。針對安全防護也會自動暫停清理、偵測有無貓咪靠近、滾筒防夾設計等，遠端也能查看艙內畫面，不管人在不在家都不怕出狀況，售價 38,800 元。

關鍵字：

Blueair, 寵物, 空氣清淨機, 淨寵位, 毛髮捕捉

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