ACNE STUDIOS金色櫥窗太美！秋冬話題牛仔褲、限定冰淇淋車登場

記者鮑璿安／綜合報導

瑞典時尚品牌 ACNE STUDIOS 與複合品牌 ART HAUS 攜手合作，於新光三越A4旗艦店與台南西門店展出全新限定櫥窗「ACNE PAPER 20週年主題裝置」，為慶祝品牌發行刊物《ACNE PAPER》創刊20週年，本次展覽以特刊《Golden》為靈感，同步揭示2025秋冬最新服飾系列，打造藝術與時尚融合的新體驗。





▲ART HAUS ACNE PAPER冰淇淋餐車活動台北場，8/1（五）– 8/3（日）ART HAUS新光三越 A4 旗艦店。（圖／品牌提供）

本次櫥窗設計呼應主題「金色」，象徵文明、權力與永恆的想像，ACNE STUDIOS強調，本次設計不只是服裝展示，更是一場文化敘事的延伸。展覽現場呈現2025秋冬最新男女系列。男裝主打寬肩西裝、絲質襯衫與率性丹寧褲的混搭風格，結合棒球帽與金屬感小包配件，詮釋現代都會男士的街頭優雅。女裝則以未來感材質與自然靈感輪廓為主軸，展現自由奔放的輪廓設計，從日常舒適延伸至都會時裝語彙。





▲本季丹寧系列亦是焦點。（圖／品牌提供）

本季丹寧系列亦是焦點，包括Loose Fit 1981牛仔褲、Black水洗仿舊版型與Regular Fit經典高腰剪裁，展現 ACNE STUDIOS 一貫的北歐極簡美學與細節設計功力。值得一提的是，活動期間 ART HAUS 推出「冰淇淋快閃活動」，消費滿額即可兌換限定冰品，或透過IG限時動態打卡換取甜點，吸引時尚圈與藝術迷到場共襄盛舉。

同場加映





▲agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列 。（圖／品牌提供，以下同）

agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列。這場展覽延續agnès女士自1985年起推動的藝術家T恤精神，當年第一件作品來自義大利畫家Antonio Recalcatti，他以身體為筆、顏料為媒，留下視覺震撼的印記。之後agnès b.陸續與來自不同領域的藝術家合作，打造每一季的限量T恤系列。從紐約街頭塗鴉巨擘Futura 2000，到巴黎詩意塗鴉的Rafael Gray；從影像詩人Harmony Korine到匿名創作者JIM JOE，每件T恤都是一件「可穿的藝術品」。