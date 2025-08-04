陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？

▲陳美鳳。（圖／取自陳美鳳IG，下同）

圖文／CTWANT

「欸～我現在開始練瑜伽還來得及嗎？」這是許多女生看到陳美鳳的第一反應。沒錯，她真的快70歲了，但臉蛋和身材，根本停留在30歲狀態。曲線緊緻、皮膚透亮、氣場自信，這不是Photoshop，而是她持續40年以上的生活習慣與保養哲學。

1. 每週瑜伽 × 重訓 × 快走：雕塑體態的基本功

陳美鳳練瑜伽超過40年，堅持每週2～3次，透過伸展維持身體柔軟度、打開關節活動範圍，讓她走路輕盈、氣質自然優雅。

她的運動組合是：

•瑜伽伸展：維持關節靈活與脊椎健康。

•輕重量重訓：雕塑手臂線條、提升肌肉量。

•快走或戶外散步：促進心肺功能、增加基礎代謝。

她說：「年紀越大，越需要有力量，肌肉是保持年輕的秘密武器。」

2. 倒三角飲食法＋暖薑茶：養生內建燃脂力

她採用「早餐最豐盛、午餐適中、晚餐清淡」的倒三角飲食法，確保白天有能量、晚上不囤積熱量。

另外，每天她會固定喝薑茶暖胃，促進血液循環與代謝，特別適合手腳冰冷、代謝偏慢的人。

她的日常餐單範例：

早餐：地瓜＋帶皮蘋果＋燕窩

午餐：魚肉＋青菜＋糙米飯

晚餐：蔬菜湯或清燉湯品

3. 舉手小動作 × 核心運動：隨時維持線條

除了正式運動，她隨時利用「舉手」動作來促進上半身血液循環，雕塑手臂線條。另外，核心運動（棒式、V型捲腹）也是她的日常，幫助保持腹部平坦、不駝背。

4. 溫和醫美：一年一次電波／音波保養

陳美鳳不諱言自己有做醫美，但絕非過度整型。她選擇非侵入式療程，電波拉皮搭配音波拉提，搭配專業醫師評估，維持自然不僵硬的臉型。

5. 年輕心態是最強防腐劑

她常說：「年輕人是我的防腐劑。」保持好奇心、願意學新事物、讓自己與年輕人相處，是她不被歲月擊垮的心理秘訣。她也強調：不要為年齡焦慮，而是為生活充電。

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