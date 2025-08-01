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很多人都不知道！4個搭機保養重點　讓你長途飛行依然美麗

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▲▼4個搭機保養重點　讓你長途飛行依然美麗 。（圖／Pexels）

▲搭機飛行以清爽妝容為主，首重保濕。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

暑假不少人趁著假期出國旅遊，而搭長程飛機，對肌膚更是一大挑戰，乾燥的機艙空氣、氣壓變化與長時間久坐，容易讓肌膚水分流失、變得暗沉粗糙，此時，飛行時的保養尤為重要，以下幾個保養重點趕快記下來。

#加強保濕是關鍵

飛機艙內的濕度僅有20%左右，遠低於肌膚所需的理想濕度，容易導致皮膚乾裂脫屑。出發前可以使用保濕產品打底，搭機時搭配保濕噴霧，適時補充水分，避免厚重乳霜悶住肌膚反而引發悶痘。

#減少上妝負擔

若是長途飛行建議不要上妝，以免給肌膚過多負擔，這樣才能讓肌膚自由呼吸，但即便素顏，防曬也是必要的，高空飛行紫外線更容易傷害肌膚，若坐在窗邊影響則是更大，容易加速老化和斑點生成。

▲▼4個搭機保養重點　讓你長途飛行依然美麗 。（圖／Pexels）

#注意唇部與眼周的保養

機艙內的乾燥空氣也會讓雙唇乾裂脫皮，建議隨身攜帶潤唇膏，頻繁補擦。眼周則可事先擦上滋潤型眼霜，避免乾紋、細紋浮現。若搭機時間允許的話，敷個眼膜或是唇膜也是好選擇。

#多喝水很重要

除了肌膚要保濕，搭機時記得多喝水，應減少咖啡、酒精等利尿飲品的攝取，以維持身體與肌膚的水分平衡。

#適時起身運動

搭機久坐會使下半身血液循環不良，容易導致腿部與臉部浮腫，可選擇穿著壓力襪，或適時起身走動、做簡單伸展運動，幫助促進血液循環。

關鍵字：

保養, 飛行, 肌膚, 旅遊, 乾燥

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