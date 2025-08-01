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台灣首個「美唇油小精靈」盲盒只抽不賣！4個顏色讓粉絲搶瘋了

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克蘭詩,美唇油,盲盒,PAUL & JOE,彩妝,限定,唇油,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

2025年水光感的潤透唇妝一直都是熱搜排行，克蘭詩的美唇油更是集結水潤妝感與護唇為一體，從2015年首次登場之後，更是創下每8秒賣出一支的神績，至今迎接美唇油10周年更是直接引領美妝盲盒潮流，成為第一個打造盲盒贈品的專櫃美妝品牌，只要任買兩件彩妝（含一支唇油）就可以抽「美唇油絨毛娃娃」，立刻激起粉絲的勝負欲。

克蘭詩,美唇油,盲盒,PAUL & JOE,彩妝,限定,唇油,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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向來重視天然植萃養護肌膚的克蘭詩以油養膚，在2015年推出首款黃色的「彈潤植萃美唇油」之後，在網路上掀起話題，後續更是推出多款不同顏色，立刻掀起美唇油浪潮，搶到一支難求，其他品牌也紛紛跟上腳步推出類似單品，去年美唇油也迎來全新的包裝改版，從原先的方形管身換成原型設計，看起來更加時髦簡約。

克蘭詩,美唇油,盲盒,PAUL & JOE,彩妝,限定,唇油,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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在10周年之際，美唇油上市全新的克蘭詩紅限量版，致敬創立年份1954年，設計出#54經典紅的包裝與妝感，98%護唇配方、90%天然來源成分，打造自然紅潤之餘還能滋養雙唇，絕對是必收！另外，台灣更是獨家推出「美唇油絨毛娃娃」盲盒，總共4款不同顏色的美唇油小精靈，從8月1日起只要購買兩款彩妝（含一支唇油），就可以抽一盒，簡直讓人欲罷不能。

克蘭詩,美唇油,盲盒,PAUL & JOE,彩妝,限定,唇油,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

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喜歡可愛風格當然也能錯過PAUL & JOE在秋季全新推出的限量貴族金貓限量唇膏盒、宮廷貴族限量唇膏盒，前者以19世紀宮廷工藝為靈感，運用白色立體西洋菊雕花打造出絕美的盒身，上面更是有一隻躺臥的金色小貓，簡直爆擊女孩心臟。

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關鍵字：

克蘭詩, 美唇油, 盲盒, PAUL & JOE, 彩妝, 限定, 唇油

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