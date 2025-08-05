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底妝不暗沉「蜜粉」選對是關鍵！上妝技巧＋夏季油肌必收推薦

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文／美人圈

夏天妝容最怕脫妝出油，想要長時間維持清爽服貼的妝效，「蜜粉」絕對是不可少的定妝關鍵！2025夏季不少品牌紛紛推出質地更細緻、妝感更輕盈的蜜粉新品，讓妝容更加自然透明！想要畫出清透感底妝，上妝技巧也很重要，這篇幫大家整理清透感蜜粉的上妝技巧，並精選2025夏季必收蜜粉推薦清單，快一起往下看吧！

清透感蜜粉上妝技巧：蜜粉用刷子上更清透、粉撲壓的會更實

蜜粉的上妝工具其實會影響妝感呈現的效果，如果想打造輕透自然的妝感，可以選擇用蜜粉刷沾取蜜粉輕掃全臉，粉體分布更均勻、妝容也會更服貼通透；相反地，若是希望加強定妝力或局部控油，則可以用粉撲按壓上妝，能讓蜜粉更緊密貼合肌膚，提升妝容的持久度。根據膚質與妝容需求選擇不同工具，也能讓蜜粉發揮最大效益。

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲蜜粉的上妝工具其實會影響妝感呈現。（圖／IG@luna_makeup_official）

清透感蜜粉上妝技巧：蜜粉不用全臉上，易出油部位「先壓後掃」

蜜粉上法也很關鍵，特別是乾肌其實不一定要上全臉，可以針對容易出油的T字部位局部上蜜粉即可。定妝時不要只是將蜜粉輕輕掃過去，不僅一點也不服貼、也容易造成摩擦，要正確定妝控油，一定要用「按壓」式上妝才有用，用刷具或粉撲沾取蜜粉後先在手上或衛生紙上掃勻、再用「按壓」的方式上妝，如果是出油量大的部位更推薦用粉撲按壓，可以讓妝容更加乾爽。

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲蜜粉一定要用「按壓式」上妝。（圖／IG@luna_makeup_official）

清透感蜜粉上妝技巧：眼下、鼻翼細節用餘粉帶過

另外像是眼下、臉中等部位的粉量一旦厚重，就容易卡紋或積線，因此壓完面中部位後，用粉撲上的餘粉再輕輕拍在眼下、鼻翼等細節部位就好，稍微用按壓的方式壓過，可以讓粉底更加服貼不卡紋。

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲眼下、鼻翼細節用餘粉帶過即可。（圖／IG@espoir_makeup）

2025夏季蜜粉推薦：PRADA BEAUTY 原生霧光定妝粉餅

PRADA這次顛覆對蜜粉的想像！全新蜜粉融合了乳霜與粉末的雙重質地，還添加高親膚性的植物性角鯊烷，一邊定妝還能一邊保養，單看粉體是標誌性的PRADA GREEN，但上臉是輕盈透明的柔霧妝效，粉體細緻滑順，內含珍珠岩成分能吸附多餘油脂、調節油水平衡，同時帶來保濕感，妝感像是套上薄霧濾鏡般乾爽持久，連夏天出油也不怕脫妝！

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA BEAUTY 原生霧光定妝粉餅，NT$2,700。（圖／BEAUTY美人圈、PRADA BEAUTY）

2025夏季蜜粉推薦：BOBBI BROWN 大理石粉嫩蜜粉餅

BOBBI BROWN全新推出超美「大理石蜜粉餅」，獨特的粉白雙色大理石蜜粉，透明白提供長達12小時的控油定妝效果，而晶透粉則蘊含細緻珍珠粉末，瞬間提亮膚色，使肌膚煥發自然光澤，這款蜜粉最特別的就是實際上看真的是霧中帶光的感覺，柔焦效果高、同時又有細緻的光澤，還可以霧化瑕疵及毛孔，呈現自然的通透感。

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲BOBBI BROWN 大理石粉嫩蜜粉餅，NT$1,900。（圖／BOBBI BROWN）

2025夏季蜜粉推薦：蘭蔻 零粉感超持久柔焦蜜粉餅

蘭蔻全新零粉感柔焦蜜粉餅，表面還有細緻玫瑰花壓紋、真的太美！宛若AI一鍵精修細微瑕疵，完美呈現持久柔焦妝感，同時完全不犧牲保濕力，全天長效保濕不卡粉、不顯紋，底妝質感飛升！這款蜜粉特別的在於粉質細膩、上臉服貼像是貼近肌膚，透過光線折射達到微校色效果，膚色更顯明亮細緻。

▲底妝 。（圖／翻攝自IG）

▲蘭蔻 零粉感超持久柔焦蜜粉餅，NT$2,000。（圖／蘭蔻）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 粉底, 蜜粉

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