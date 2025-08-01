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全台唯一「星巴克尊榮體驗區」大公開！江振誠操刀Fine Dining等級餐飲2千元吃得到

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▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北旗艦店內，在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」。（圖／業者提供）

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北旗艦店內，在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

星巴克全新旗艦門市「星巴克典藏DREAM PLAZA台北」，大受歡迎，同步推出品牌在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」終於開放，主打沉浸式空間設計與預約制高端服務，由知名主廚江振誠設計專屬套餐，搭配101高樓視野，標榜結合美食、咖啡與景觀的複合式體驗。

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北旗艦店內，在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」。（圖／業者提供）

SIREN’S LOUNGE 設於星巴克旗艦店隱密角落，空間設計以米蘭咖啡館為概念，融合現代藝術與義式審美，營造出適合靜坐、對話與欣賞城市風景的用餐場域。落地窗景可直接眺望台北101，開放時段橫跨日夜，提供白天採光與夜晚夜景的不同風貌。

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北旗艦店內，在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」。（圖／業者提供）

餐飲部分由江振誠設計兩種預約套餐，分別為午晚餐供應的「星璨饗宴套餐」與下午時段推出的「典藏咖啡序曲套餐」。前者為五道式完整餐點，包含迎賓飲料、前菜、主菜、甜點與咖啡飲品，內容融合歐亞元素與咖啡風味，例如以煙燻鮭魚與魚子醬搭配日式天婦羅作為前菜，主菜則採用改良版的和牛威靈頓，甜點選項中則包括融入四川花椒的可可巧克力慕斯，每道都有驚喜，定價為 1,880 元。

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北旗艦店內，在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」。（圖／業者提供）

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北旗艦店內，在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」。（圖／業者提供）

下午茶時段「典藏咖啡序曲套餐」則主打以咖啡為主題的搭配形式，提供 3 款使用同款咖啡豆、經不同方式處理後呈現的飲品，並分別搭配不同風味的費南雪小點，包括煙燻帕瑪森、玄米烏魚子與單一產區可可等風味設計，強調咖啡的多元變化與味覺層次，定價 1,580 元。

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北旗艦店內，在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」。（圖／業者提供）

尊榮體驗區也推出限定飲品，包括以星巴克典藏咖啡為基底製作的「咖啡曼哈頓」、「典藏探戈咖啡」及季節性阿法奇朵等，延伸咖啡飲用方式，讓饕客感受咖啡多種變化。區內裝置藝術由日籍藝術家栗又彌江子與台灣藝術家李霽操刀，作品融入咖啡產地、自然循環與文化節奏等主題，增添空間敘事感。

▲星巴克典藏DREAM PLAZA台北旗艦店內，在台首度設立的「SIREN’S LOUNGE尊榮體驗區」。（圖／業者提供）

開幕期間，星巴克也推出消費贈禮活動。於 SIREN’S LOUNGE 當日單筆消費滿3,800元，可獲得星巴克心型零錢包；滿 7,600 元則可選擇獲得女神人魚皮革吊飾一個或心型零錢包兩個。贈品數量有限並依現場提供為準。目前 SIREN’S LOUNGE 採全預約制，消費者可透過星巴克官方預約連結進行訂位。

關鍵字：

星巴克, 台北101, 咖啡體驗, 高端套餐, 江振誠, DREAM PLAZA, 星巴克旗艦店

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