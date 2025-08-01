心軟又念舊！「５星座」分手最容易吃回頭草　難逃復合輪迴

▲有些星座還是覺得舊愛最美。（圖／翻攝自FB/tvN Drama，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

有些星座分手就像霧裡看花，明明好像有了新對象，但對過去戀情總難以割捨，即便分手後也因為各種可能想吃回頭草，盤點最容易吃回頭草星座Top5，看看你或身邊的朋友上榜了嗎？

#第1名 雙魚座

雙魚座感性又多情，對愛情總是抱持著童話般的憧憬或是戲劇般的情節，即使分手後仍容易回想過去的甜蜜點滴。他們心軟又怕孤單，對方只要稍微示弱或表現出悔意，雙魚就會心軟原諒，寧可給彼此一次「再愛一次」的機會。

#第2名 巨蟹座

巨蟹座對於感情相當依賴，離開一段感情對他們而言是極大的痛苦，也因如此他們對舊愛特別容易心軟，因為一段感情裡累積的情感與回憶在巨蟹心中無法輕易抹去。只要前任一句關心問候，巨蟹就會情感湧上心頭，試想重修舊好的可能。

#第3名 金牛座

金牛座看待感情其實很死心眼，他們一旦認定了某段關係，心裡就會長期糾結難以放下。金牛對感情投入極深，不輕易接受新對象，對舊愛反而會有「不想再重新認識新的人，寧可選熟悉對象」的想法，因此吃回頭草的機率不低。

#第4名 天秤座

天秤座不喜歡衝突與遺憾，對於感情裡沒解開的誤會或遺憾，內心總是放不下。只要前任態度軟化或表現出誠意，天秤會因為「想給彼此一個交代」而選擇復合，希望讓這段感情有個不遺憾的結局。

#第5名 雙子座

雙子座表面上看似瀟灑，但實際上內心容易反覆掙扎，分手後若新生活覺得無聊空虛，雙子很容易被舊情人吸引回去，他們會「不試試看怎麼知道真的不適合」這樣的理由，說服自己再試一次。