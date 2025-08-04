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信義區親子「夏日夢幻祭」開跑　尋寶探險、周末金魚賽在百貨玩到不想回家

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▲新光三越信義新天地暑期推出「夏日夢幻祭」親子活動。（圖／業者提供）

▲新光三越信義新天地暑期推出「夏日夢幻祭」親子活動。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

新光三越台北信義新天地推出「夏日夢幻祭」，打造以原創角色「福丸丸」為主角，讓孩子在探索、挑戰與創作中留下夏季記憶。活動亮點之一是館內展開的「尋寶大作戰」，小朋友可依照線索在指定樓層蒐集印章換取獎品，彷彿進行一場迷你冒險。每逢周末還有限定登場的「金魚撈王」比賽，挑戰在限時內撈取最多金魚球，為假日增添互動與競技樂趣。

即起至8／31止，館內展開「尋寶大作戰」以集章闖關為核心，小朋友只要持《夏日玩樂護照》，依照地圖線索走訪A8館B2、6樓與7樓的指定寶藏站點，蒐集六枚印章後拍照打卡上傳社群平台，即可至五樓服務台兌換限量小禮，每月限量100份。其活動不受天氣影響，可邊逛街邊解謎完成任務。

▲新光三越信義新天地暑期推出「夏日夢幻祭」親子活動。（圖／業者提供）

每逢周末登場還有「金魚撈王」限時挑戰賽登場，預計於8／9、8／10、8／16與8／17下午舉行，活動地點設於A8館四樓sky park。參加者在60秒內撈取最多金魚球者，可獲得甜甜圈兌換券，請注意須持新光三越兒童卡報名參賽。活動期間非比賽時段也開放自由體驗，只要在現場拍照並上傳社群平台，即可換取限量福丸丸驚喜小禮。

▲新光三越信義新天地暑期推出「夏日夢幻祭」親子活動。（圖／業者提供）

除了熱鬧互動，也規劃靜態創作讓孩子放慢腳步，「夏祭交響曲」創意手作課程開放兒童卡會員報名，提供單堂與三堂優惠選項，主題融入夏日節慶元素，讓孩子透過藝術創作培養觀察力與美感，兼顧學習與玩樂。而指定櫃位同步推出的「創意手作坊」活動，也開放以APP點數兌換體驗，每日限量供應，依現場公告為主。

業者表示，暑假期間從7／1至8／31止，全區活動皆可透過《夏日玩樂護照》累積集章參與「一番賞抽獎」，集滿25格以上者，即可兌換抽獎機會，獎項將於活動結束後統一公布得獎名單。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

今夏汐止iFG遠雄廣場從7／26起啟動「FUN夏好時光」夏日戲水節，活動才剛開跑，現場就熱鬧非凡。以大型戶外水樂園為主軸，結合泡泡秀、親子互動賽和手作體驗，不只吸引不少家庭周末報到，整體來客也比平日多出一成以上，商場業績同步成長5％，成為暑假期間的人氣親子景點。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

iFG遠雄廣場戶外廣場出現「海洋戲水樂園」，以鯨魚造型氣墊溜滑梯搭配戲水池，不管是衝下滑梯還是玩水消暑，小朋友玩到不想離開，且每周末還有兩大對抗活動登場，包括讓小朋友騎上鯨魚坐騎衝刺搶旗的「海上競速賽」，以及在水池裡找寶藏的「海底尋寶樂」，超放電行程爸媽可別錯過喔！樂園免門票並限定12歲以下兒童參加，僅需出示APP會員與消費300元以上發票便可去登記，並分時段報名控管人數，讓玩樂過程更安心。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

除了戶外水戰，周末廣場還有「泡泡互動DIY體驗」與「泡泡魔法秀」，從親子互動到舞台表演，氣氛十足。館內從7／12到8／23每周六也推出「FUN夏體驗營」，由金鑰創鑄與EAGLE’S LAB益科思共同規劃，課程內容融合科學與創意，像是「氣泡狂歡」、「神奇水精靈」、「海洋百寶盒」等主題，很適合對動手做和探索充滿好奇的小朋友。

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

▲汐止iFG遠雄廣場親子水樂園吸引家庭客。（圖／業者提供）

不只孩子玩得開心，大人也有得逛。1樓「藝想花園」室內文創市集同步登場，集結在地品牌與親子手作攤位，是避暑吹冷氣又能慢慢挑選的好去處。業者表示，即起至7／31針對會員推出滿額抽活動，單筆消費滿1,000元可參加抽獎，有機會抽中價值500元的「瘋玩樂園」遊樂券，可在3樓包含雪樂園、獨角獸的奇幻花園、追風奇幻島等熱門親子空間使用。

關鍵字：

夏日活動, 尋寶大作戰, 創意手作, 新光三越, 夢幻祭

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