今夏啤酒好好玩　金色三麥信義新店有KTV、三得利神泡快閃再臨

記者蔡惠如／綜合報導

隨著夏季高溫來襲，啤酒市場熱鬧登場，金色三麥全新二代酒窖店進駐DREAM PLAZA，引進AI選酒科技與威士忌專屬空間；三得利頂級啤酒則於北中快閃開設「神泡BAR」，強打夢幻逸品與綿密泡沫體驗；臺虎精釀則以高酒精水果啤酒《西西哈哈》進攻通路，西瓜與哈密瓜的甜感風味成為聚會亮點。

▲金色三麥DREAM PLAZA新店以酒窖風格，搭配AI與KTV服務重新出發。（圖／各業者提供）

金色三麥AI選酒×深夜KTV×威士忌體驗

金色三麥位於信義Dream Plaza的新一代酒窖店，整體空間融合科技、娛樂與品飲體驗，瞄準商務與夜間消費族群。新導入的「AI智慧辨識選酒系統」透過拍照辨識性格，推薦最合適的酒款，讓選酒過程更具互動性。場內亦設有提供現場專業調酒的KTV包廂，以及首次亮相的威士忌專屬空間「House of currents」，主打原創調酒與蘇格蘭桶陳酒款。另搭配Tapas組合小點，從香草炒豬到生鮭魚玫瑰、無花果鴨胸等均為下酒佳品。

三得利限時快閃「神泡BAR」 六款生啤現場開喝

日系品牌三得利則以「The PREMIUM MALT’S HOUSE」為名，於8／1至8／3在台北華山、8／9至8／10於台中Park 2開設快閃啤酒吧。活動現場供應六款不同風味的生啤酒，包括以三重煮沸工法釀製、香氣濃郁的「釀造者之夢」，以及水果香氣突出的「愛爾生啤酒」、黑白混釀的「黑白配生啤」等。

其中主打的「神泡拉花」以極細緻泡沫製作圖案，結合味覺與視覺享受，吸引啤酒迷拍照打卡。現場活動設計多項優惠，例如購買兩杯贈下酒小點、完成任務可換刮刮卡等，另八月壽星還可獲得生日專屬啤酒一杯，將商品與互動體驗結合，提升品牌參與感。

臺虎精釀西瓜×哈密瓜《西西哈哈》登場

以風格啤酒著稱的臺虎精釀，8／1起推出《西西哈哈 WAHAHA MELON HOOCH》，主打9.99%的高酒感與夏日瓜香組合。酒體融合西瓜的清爽與哈密瓜的甜潤，氣味清香、口感滑順，後段酒精力道明顯，適合派對與夜晚小酌。500ml單罐售價99元，延續臺虎9.99%系列「可愛外表＋強烈後勁」的品牌個性，《西西哈哈》的圖案包裝走幽默路線，意圖透過視覺與口感共振，加分夏日「醉瓜張」的啤酒體驗。

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