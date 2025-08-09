UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單　顯瘦不挑人百元起收

▲丹寧褲百搭不挑人。（圖／品牌提供）

一條丹寧褲就能讓穿搭質感升天！無論是T恤、襯衫還是西裝外套，搭上它立刻有感升級，完全就是花小錢穿出時髦感的實穿範本。這次就來分享小資族的心頭好：平價丹寧褲，不只修身有型、百搭不挑人，重點是價格很甜呀！

平價丹寧褲推薦：繭型牛仔褲

日韓網友熱議為起點，引爆社群討論熱度的本季全新設計繭型牛仔褲，以中高腰與繭型剪裁重塑下身比例，恰好的柔和圓弧線條從臀部延伸至褲腳，不僅展現摩登立體的輪廓感，穿上身更自帶遮瑕濾鏡、完美修飾腿型，符合多種身形穿搭需求。

▲UNIQLO繭型牛仔褲／1,290元。（圖／品牌提供）

平價丹寧褲推薦：直筒牛仔褲

延續聯名與設計師話題熱潮，UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列直筒牛仔褲自2025年春夏推出以來即成為時尚焦點。以100%純棉與帶有挺廓磅數的合身直筒剪裁設計打造筆直長腿穿搭，後口袋與鈕釦點綴JW ANDERSON標誌，充滿細節的精緻設計成為追求高質感日常穿搭者的心頭好。

▲UNIQLO and JW ANDERSON直筒牛仔褲／1,290元。（圖／品牌提供）

平價丹寧褲推薦：barrel leg錐形工作牛仔褲

這款GU barrel leg錐形工作牛仔褲，討論度超高，一穿就愛上！弧形剪裁，下襬由寬到窄，既有存在感，又不失簡潔，加上實用的口袋設計與立體感刷色的牛仔布料，真的好百搭，也可搭配各式鞋款，運動鞋與高跟鞋打造不同格造型。

▲GU barrel leg錐形工作牛仔褲／990元。（圖／品牌提供）

平價丹寧褲推薦：合身喇叭牛仔褲

2025秋冬全新登場的合身喇叭牛仔褲，以修長剪裁與俐落線條回應本季流行的都會優雅風潮。延伸自西裝褲語彙，結合中線壓摺與斜口袋細節，從腰臀到大腿為合身線條，膝上即展開優雅喇叭曲線，在拉長腿部比例的同時保有舒適彈性。

▲UNIQLO合身喇叭牛仔褲／1,290元。（圖／品牌提供）

平價丹寧褲推薦：牛仔工裝八分褲

今年必備的牛仔工裝八分褲，打造美式休閒穿搭！個性格紋襯衫、搭配牛仔八分褲，俐落又帶點街頭感，舒服但不隨便。或是條紋襯衫搭配短版上衣以及牛仔八分褲，玩轉上身比例，露出一點腰、剛剛好的辣，再配上那條萬搭的工裝褲，輕鬆拿捏剛柔並濟的潮流態度。

▲Gap牛仔工裝八分褲／1,399元。（圖／品牌提供）

