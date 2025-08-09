fb ig video ETtoday search mobile

UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單　顯瘦不挑人百元起收

>

丹寧控必收！百元起收：GU、UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單，百搭又顯瘦

▲丹寧褲百搭不挑人。（圖／品牌提供）

圖文／CTWANT

一條丹寧褲就能讓穿搭質感升天！無論是T恤、襯衫還是西裝外套，搭上它立刻有感升級，完全就是花小錢穿出時髦感的實穿範本。這次就來分享小資族的心頭好：平價丹寧褲，不只修身有型、百搭不挑人，重點是價格很甜呀！

平價丹寧褲推薦：繭型牛仔褲

日韓網友熱議為起點，引爆社群討論熱度的本季全新設計繭型牛仔褲，以中高腰與繭型剪裁重塑下身比例，恰好的柔和圓弧線條從臀部延伸至褲腳，不僅展現摩登立體的輪廓感，穿上身更自帶遮瑕濾鏡、完美修飾腿型，符合多種身形穿搭需求。

丹寧控必收！百元起收：GU、UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單，百搭又顯瘦

▲UNIQLO繭型牛仔褲／1,290元。（圖／品牌提供）

平價丹寧褲推薦：直筒牛仔褲

延續聯名與設計師話題熱潮，UNIQLO and JW ANDERSON聯名系列直筒牛仔褲自2025年春夏推出以來即成為時尚焦點。以100%純棉與帶有挺廓磅數的合身直筒剪裁設計打造筆直長腿穿搭，後口袋與鈕釦點綴JW ANDERSON標誌，充滿細節的精緻設計成為追求高質感日常穿搭者的心頭好。

丹寧控必收！百元起收：GU、UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單，百搭又顯瘦

▲UNIQLO and JW ANDERSON直筒牛仔褲／1,290元。（圖／品牌提供）

平價丹寧褲推薦：barrel leg錐形工作牛仔褲

這款GU barrel leg錐形工作牛仔褲，討論度超高，一穿就愛上！弧形剪裁，下襬由寬到窄，既有存在感，又不失簡潔，加上實用的口袋設計與立體感刷色的牛仔布料，真的好百搭，也可搭配各式鞋款，運動鞋與高跟鞋打造不同格造型。

丹寧控必收！百元起收：GU、UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單，百搭又顯瘦

▲GU barrel leg錐形工作牛仔褲／990元。（圖／品牌提供）

平價丹寧褲推薦：合身喇叭牛仔褲

2025秋冬全新登場的合身喇叭牛仔褲，以修長剪裁與俐落線條回應本季流行的都會優雅風潮。延伸自西裝褲語彙，結合中線壓摺與斜口袋細節，從腰臀到大腿為合身線條，膝上即展開優雅喇叭曲線，在拉長腿部比例的同時保有舒適彈性。

丹寧控必收！百元起收：GU、UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單，百搭又顯瘦

▲UNIQLO合身喇叭牛仔褲／1,290元。（圖／品牌提供）

平價丹寧褲推薦：牛仔工裝八分褲

今年必備的牛仔工裝八分褲，打造美式休閒穿搭！個性格紋襯衫、搭配牛仔八分褲，俐落又帶點街頭感，舒服但不隨便。或是條紋襯衫搭配短版上衣以及牛仔八分褲，玩轉上身比例，露出一點腰、剛剛好的辣，再配上那條萬搭的工裝褲，輕鬆拿捏剛柔並濟的潮流態度。

丹寧控必收！百元起收：GU、UNIQLO、GAP高分丹寧褲推薦清單，百搭又顯瘦

▲Gap牛仔工裝八分褲／1,399元。（圖／品牌提供）

延伸閱讀
魏如萱昔離婚主因被翻！前夫隆宸翰被逼表態「前妻喜歡大學生看法」
新莊箱屍案！死者精障妻無人顧　3幼女被出養不願接手
原始連結

關鍵字：

周刊王, 丹寧, 丹寧褲, 牛仔褲, UNIQLO, GU, GAP

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【台東銀樓搶案】男假買父親節禮物！噴辣椒水奪60萬項鍊逃逸

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉

摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼 星巴克慶父親節「大杯以上買一送一」　8／8限定一天記得跟爸爸約喝 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人 手機不再讓你隨便碰！「5個跡象」代表你們感情已悄悄變質 喝牛奶易長痘痘？營養師：會不會冒痘是因人而異 冰霜結晶錶面吸睛　5,200元入手CASIO旗下EDIFICE纖薄帥錶 凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面