高顏值行李箱夢幻新色必收！RIMOWA石榴紅好仙美、CROWN灰藍色質感滿分

▲高顏值行李箱夢幻新色。（圖／品牌提供）

準備出國了嗎？旅行在走，行李箱顏值也要有！要選得夠美、夠有型、夠有話題，這幾款不買會後悔系列請先筆記，不只好看，還聰明、輕盈又有型，從高貴飽和的紅，到低調溫柔的藍，每一咖都是機場穿搭的完美配角。

新款行李箱推薦：RIMOWA Essential系列Granada石榴紅

RIMOWA Essential系列推出夏日配色Granada石榴紅，不只吸睛還超夢幻！靈感源自自然界的濃烈與清新，宛如成熟穩重與初綻活力的對比，不僅展現旅行的風格選擇，更傳遞一份關於陪伴、情感與記憶的語言。每一次出發，都值得用色彩訴說心意。

▲RIMOWA Essential系列推出夏日配色Granada石榴紅。（圖／品牌提供）

全新配色在不同尺寸中展現個性，Essential系列Trunk Plus Granada石榴紅行李箱，以寬敞的空間與精緻設計，完美適合超過兩週的長途旅行，為旅程增添一抹耀眼生機。

▲RIMOWA Essential系列Cabin Granada石榴紅行李箱／30,500元，Trunk Plus Granada石榴紅行李箱／48,400元。（圖／品牌提供）

新款行李箱推薦：LOJEL CUBO SMALL-LITE

LOJEL今夏以簡約輕盈姿態躍進時髦旅人圈！以CUBO家族的最新成員SMALL-LITE，再次詮釋輕量設計的極致美學。SAMLL-LITE繼承超高人氣系CUBO同等高品質工藝設計，箱體變薄20%，不但輕巧便攜，比起一般登機箱更容易放入機艙頭頂置物櫃，讓城市移動更加便利有效率！

▲LOJEL CUBO家族的最新成員SMALL-LITE。（圖／品牌提供）

機能方面仍是細節控的首選，前開式結構搭配磁吸式分隔設計，太陽眼鏡、外套、帽子等日常配件隨取隨收一氣呵成。內襯同樣可拆卸機洗，確保清潔便利，無論旅行天數長短，從穿搭到功能，從色彩到細節，LOJEL以簡約語彙創造高效風格，讓行走中的旅人自在定義時尚。

▲LOJEL CUBO Small-Lite（19吋）／10,800元。（圖／品牌提供）



新款行李箱推薦：CROWN DOPPIO全新「灰藍色」

靜奢系旅人必收、掀起機場OOTD冷靜系革命！CROWN DOPPIO全新「灰藍色」，融合霧灰與靛藍的中性調質感，讓低飽和灰藍色成為行李箱界的穿搭主角！

▲CROWN DOPPIO全新灰藍色。（圖／品牌提供）

特別設計的雙開箱蓋結構，不僅支援前開，也可從箱體中間全開展開取物，無論放置角度為何，皆能迅速取物，大幅提升收納效率與便利性。加上可擴充容量設計，應對突發採購或臨時攜帶伴手禮等情況也能從容應對。在細節品質上，採用來自日本的YKK高品質拉鍊，滑順度高、耐用度強，每一處細節都兼顧美感與實用。

▲DOPPIO 灰藍 19.5吋／8,580元，25吋／9,880元，29吋／10,800元。（圖／品牌提供）



