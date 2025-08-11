Longchamp下半年勸敗新品！時髦女生都在看這顆大包、絨面芭蕾舞鞋

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

Longchamp 2025下半年有哪些勸敗的新品？本篇由編輯率先幫你搜羅！

Longchamp 2025冬季系列發表會上，邀請到孫盛希、魏如昀率先演繹新裝，兩人站在展場特別打造的草原背景、逼真綿羊旁，彷彿一秒穿越國度，化身英倫鄉村少女！而她們身上的單品，值得一一推薦給你。

Longchamp 2025下半年焦點新品：



Longchamp 2025冬季帶領我們跟著巴黎女子來到英國，從倫敦西部的鄉野秘境科茨窩（Cotswolds）啟程，再步入城市街頭，創作靈感一舉結合了法國女生的自由與英式多元融合的文化，以及度假鄉村與英倫復古的風格。

Le Foulonné系列



在2025年重新演繹的Longchamp Le Foulonné系列手袋，1978年誕生以來，一直以不同版本持續進化，致敬馬術運動的元素，遍佈在皮革環、馬鞍縫線……等細節上。

此系列有迷你包型、水桶包型和大型托特包，並同時帶來深黑色、駝灰色與白紙色等，或是自然色調如豆蔻黃、酸豆綠與餅乾色，大方、俐落的圓弧輪廓映照了巴黎女生的率性，背帶上的橢圓形扣環則是能讓這個裝飾世代的女孩們，自由掛上喜歡的吊飾，其中大尺寸包型最受到時髦女生們關注！

▲Longchamp Le Foulonné 手提包S，NT$26,900、Longchamp Le Foulonné 半月形單肩包L，NT$31,400。

▲Longchamp Le Foulonné 肩背袋XL，NT$35,900、Le Pliage手提包羊羔皮，NT$20,300。

Longchamp經典Le Pliage系列在本季新增了綿羊觸感的羊羔皮款式，正是魏如昀所示範的這一款，極致柔軟和輕盈的手感，令人一摸即愛上！

▲Curly芭蕾舞鞋，NT$13,600



呼應鄉野田園中的動物，2025冬季有多款單品以動物絨毛為靈感，這雙Curly芭蕾舞鞋人如其名，由捲捲的軟毛製成鞋面，簡直可愛極了！（像小貴賓狗的毛！）

▲Le Foulonné芭蕾舞鞋，NT$14,500



延伸自Longchamp前幾季推出的芭蕾舞鞋型，從皮革轉為絨面材質，並加入了Le Foulonné包款的辨識性元素「橢圓形扣環」，同樣能讓穿著者掛上喜歡的吊飾。

▲竹節扣配件，NT$1,800



Longchamp經典Roseau竹節包系列的「竹節」這回一人獨當主角！此款竹節扣可與絲巾搭配使用，作為固定與裝飾用途。

▲可頌造型皮革鑰匙扣，NT$4,300



仍沉浸於各式可愛吊飾的時尚圈，Longchamp獻上了兼具皮革工藝與創意的「可頌鑰匙扣」，由一片皮革捲成的模樣，猶如真實可頌麵包的製作技巧，加上扣子固定，在在呼應到品牌經典的Le Pliage。

