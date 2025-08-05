安格斯12星座一周運勢8／4-8／10　巨蟹戀愛能量最強、雙魚當心秘密外流

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20



火星在牡羊座人際宮位換座，適時釋放牡羊社交壓力，這周人際氛圍顯得愈來愈熱絡，然而水逆之下仍要注意溝通中出現的小插曲，特別是情人之間的日常對話，要避免太直白輕率的言論，單身者近期桃花運勢有回溫跡象，容易在朋友聚會或合作場合遇到聊得來的人，但別急著表態，先從「可靠又有趣」的朋友角色做起會更好。

金牛 4.21～5.20



金牛座這周生活中可能出現小幅度異動，感情上過於理性的態度，會是牛兒的弱項，已有伴侶的要注意兩人間的口舌爭執，某些不同立場的見解很可能形成不小的爭端，溝通上別老是得理不饒人。火星的移轉能適時削減人際壓力，老朋友可能突然找你敘舊，可以視當下心情再決定，沒必要硬裝熱情。

雙子 5.21～6.20



水星逆行在溝通宮，「說者無心，聽者有意」的情況容易發生在雙子座身上。有伴者，建議在討論較重大議題時請讓語速慢下來，先聽對方的想法、釐清自己的立場再回應，才能避免負氣言語；單身雙子要注意網路溝通的禮節，不要過度使用曖昧不清的表情符號或丟梗過猛，輕鬆聊天散發你的天然幽默感才是加分關鍵。

巨蟹 6.21～7.21



愛情行星的守護下，近期是巨蟹座戀愛能量最強勁的時刻，單身蟹蟹們可別忽視熟人圈或親友介紹的對象，這類看似無趣的場合往往夾藏著驚喜。有伴的巨蟹，本周適合營造居家浪漫，做頓菜、一起看電影，比外出更能加深親密感。假日建議逛書店或小市集，展現「慢生活」的你，比高調打扮更吸引人注意。

獅子 7.22～8.22



太陽與水逆同宮，獅子座近期都要保持專注警醒，別因小失誤毀了氣氛，也別因一時得意就快言快語的說錯話。有對象的獅子，想耍浪漫就大方點，不必太計較細節；尚在尋尋覓覓的獅子，本周社交能見度高，先展現風趣和真誠更能加分。與朋友、閨蜜聚會記得選擇你熟悉的場域，儘量讓自己放鬆而非緊繃。

處女 8.23～9.22



這周金星駐守在處女座人際宮位，社交互動表現不凡，屬於單身處女座的桃花緣分正在默默醞釀中，個性有點宅又有點閉俗的你，可把握這周桃花朵朵的時光。太陽與水逆藏在12宮，有對象的處女座這周明顯變宅，會愈來愈想靜下來與自己對話。即便下班或假日，也希望有更多獨處時間，得適時讓伴侶理解你想耍自閉的原因。

天秤 9.23～10.22



火星在這周的中段進入命宮，天秤座積極、主動的氣場滿滿，但互動中小心急躁，保有優雅的節奏更能讓人留下好印象。有對象的天秤，談心話題容易升級爭執，換個氛圍、說點甜言蜜語，比冷戰更能解套。單身天秤，可多往外走走，聚會或活動場景都可能讓你遇見有趣且對頻的對象，但別一股腦熱情過頭，觀察細節再出擊更穩。

天蠍 10.23～11.22



天蠍座這周愛情能量默默下滑中，反而是友情與事業更吸引你的關注。有對象的天蠍，別讓繁忙的壓力帶進感情，嘗試在日常加入小驚喜，會讓彼此都覺得溫暖甜蜜。單身天蠍應該感受到金星帶來的曖昧氣息，別急著拆戀愛盲盒，不妨保持好奇、從容等待。本周你的魅力在於『神秘卻不疏離』，讓人覺得想慢慢了解你。

射手 11.23～12.21



炎炎暑氣也不知不覺為射手帶來些許渡假氛圍，特別是9宮行星活躍，射手座對遠距活動、旅行或文化議題充滿熱情，適合交往中的射手，在工作忙碌之際與情人來點不同以往的互動，像是規劃一趟說走就走的短程旅遊等，都會讓你們熱情升溫。單身射手，可多注意異國邂逅，有機會在課程或線上社群遇到知音。

摩羯 12.22～1.19



摩羯這周思維偏理性務實，容易與室友、家人或平時會密切互動的對象發生磨擦，有些事別太計較，適時以幽默自嘲的角度面對，才能維持和諧。有對象的摩羯，談錢或未來議題時別用太嚴肅、不苟言笑語氣，彼此的氛圍會瞬間降溫。單身者，與其追求表面熱度，不如在深聊中展現你的思考與安全感，這會吸引對方。

水瓶 1.20～2.18



本周水瓶對「關係」顯得敏感多心，在冥王星逆行下，固守的信念容易受到考驗，也特別因無關緊要的旁人觀點讓自己遍體麟傷。感情中有伴者別過度腦補對方的無心反應，直白提問會勝過各種臆測。單身水瓶，本周人脈活絡，但別用理智框架去審視每個對象，嘗試開放聊聊興趣，反而有驚喜。

雙魚 2.19～3.20



魚兒周邊默默出現溫柔的氛圍，朋友、閨蜜之間互動溫馨而熱絡，但要小心把朋友當樹洞說太多秘密，水星逆行可能讓話題外流。有伴的雙魚與情人之間的溝通小摩擦在所難免，可試著換個方式表達需求，不要情緒勒索。單身者桃花來自朋友介紹或共同興趣，慢慢互動會比急於確認關係更能打動對方。

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