fb ig video ETtoday search mobile

安格斯12星座一周運勢8／4-8／10　巨蟹戀愛能量最強、雙魚當心秘密外流

>

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

火星在牡羊座人際宮位換座，適時釋放牡羊社交壓力，這周人際氛圍顯得愈來愈熱絡，然而水逆之下仍要注意溝通中出現的小插曲，特別是情人之間的日常對話，要避免太直白輕率的言論，單身者近期桃花運勢有回溫跡象，容易在朋友聚會或合作場合遇到聊得來的人，但別急著表態，先從「可靠又有趣」的朋友角色做起會更好。

金牛 4.21～5.20

金牛座這周生活中可能出現小幅度異動，感情上過於理性的態度，會是牛兒的弱項，已有伴侶的要注意兩人間的口舌爭執，某些不同立場的見解很可能形成不小的爭端，溝通上別老是得理不饒人。火星的移轉能適時削減人際壓力，老朋友可能突然找你敘舊，可以視當下心情再決定，沒必要硬裝熱情。

雙子 5.21～6.20

水星逆行在溝通宮，「說者無心，聽者有意」的情況容易發生在雙子座身上。有伴者，建議在討論較重大議題時請讓語速慢下來，先聽對方的想法、釐清自己的立場再回應，才能避免負氣言語；單身雙子要注意網路溝通的禮節，不要過度使用曖昧不清的表情符號或丟梗過猛，輕鬆聊天散發你的天然幽默感才是加分關鍵。

巨蟹 6.21～7.21

愛情行星的守護下，近期是巨蟹座戀愛能量最強勁的時刻，單身蟹蟹們可別忽視熟人圈或親友介紹的對象，這類看似無趣的場合往往夾藏著驚喜。有伴的巨蟹，本周適合營造居家浪漫，做頓菜、一起看電影，比外出更能加深親密感。假日建議逛書店或小市集，展現「慢生活」的你，比高調打扮更吸引人注意。

獅子 7.22～8.22

太陽與水逆同宮，獅子座近期都要保持專注警醒，別因小失誤毀了氣氛，也別因一時得意就快言快語的說錯話。有對象的獅子，想耍浪漫就大方點，不必太計較細節；尚在尋尋覓覓的獅子，本周社交能見度高，先展現風趣和真誠更能加分。與朋友、閨蜜聚會記得選擇你熟悉的場域，儘量讓自己放鬆而非緊繃。

處女 8.23～9.22

這周金星駐守在處女座人際宮位，社交互動表現不凡，屬於單身處女座的桃花緣分正在默默醞釀中，個性有點宅又有點閉俗的你，可把握這周桃花朵朵的時光。太陽與水逆藏在12宮，有對象的處女座這周明顯變宅，會愈來愈想靜下來與自己對話。即便下班或假日，也希望有更多獨處時間，得適時讓伴侶理解你想耍自閉的原因。

天秤 9.23～10.22

火星在這周的中段進入命宮，天秤座積極、主動的氣場滿滿，但互動中小心急躁，保有優雅的節奏更能讓人留下好印象。有對象的天秤，談心話題容易升級爭執，換個氛圍、說點甜言蜜語，比冷戰更能解套。單身天秤，可多往外走走，聚會或活動場景都可能讓你遇見有趣且對頻的對象，但別一股腦熱情過頭，觀察細節再出擊更穩。

天蠍 10.23～11.22

天蠍座這周愛情能量默默下滑中，反而是友情與事業更吸引你的關注。有對象的天蠍，別讓繁忙的壓力帶進感情，嘗試在日常加入小驚喜，會讓彼此都覺得溫暖甜蜜。單身天蠍應該感受到金星帶來的曖昧氣息，別急著拆戀愛盲盒，不妨保持好奇、從容等待。本周你的魅力在於『神秘卻不疏離』，讓人覺得想慢慢了解你。

射手 11.23～12.21

炎炎暑氣也不知不覺為射手帶來些許渡假氛圍，特別是9宮行星活躍，射手座對遠距活動、旅行或文化議題充滿熱情，適合交往中的射手，在工作忙碌之際與情人來點不同以往的互動，像是規劃一趟說走就走的短程旅遊等，都會讓你們熱情升溫。單身射手，可多注意異國邂逅，有機會在課程或線上社群遇到知音。

摩羯 12.22～1.19

摩羯這周思維偏理性務實，容易與室友、家人或平時會密切互動的對象發生磨擦，有些事別太計較，適時以幽默自嘲的角度面對，才能維持和諧。有對象的摩羯，談錢或未來議題時別用太嚴肅、不苟言笑語氣，彼此的氛圍會瞬間降溫。單身者，與其追求表面熱度，不如在深聊中展現你的思考與安全感，這會吸引對方。

水瓶 1.20～2.18

本周水瓶對「關係」顯得敏感多心，在冥王星逆行下，固守的信念容易受到考驗，也特別因無關緊要的旁人觀點讓自己遍體麟傷。感情中有伴者別過度腦補對方的無心反應，直白提問會勝過各種臆測。單身水瓶，本周人脈活絡，但別用理智框架去審視每個對象，嘗試開放聊聊興趣，反而有驚喜。

雙魚 2.19～3.20

魚兒周邊默默出現溫柔的氛圍，朋友、閨蜜之間互動溫馨而熱絡，但要小心把朋友當樹洞說太多秘密，水星逆行可能讓話題外流。有伴的雙魚與情人之間的溝通小摩擦在所難免，可試著換個方式表達需求，不要情緒勒索。單身者桃花來自朋友介紹或共同興趣，慢慢互動會比急於確認關係更能打動對方。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● 2025下半年水逆來襲？雙子、天秤、水瓶、巨蟹、天蠍、雙魚6大星座專屬「療癒之旅」推薦

● 《美麗佳人》2025八月星座運勢：你與對方是雙向奔赴的愛，還是只是習慣？

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【泰格與雪兒】整天說好好喔的人

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

比168還快！哈佛教授創「雞蛋減肥法」三餐不斷食7天就見效

比168還快！哈佛教授創「雞蛋減肥法」三餐不斷食7天就見效

越嫌越愛的三大星座！TOP 1只有自己能欺負愛人　別人數落就護短

越嫌越愛的三大星座！TOP 1只有自己能欺負愛人　別人數落就護短

陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？

陳美鳳真的快70歲了！靠5招讓自己不老　網：我現在練還來得及嗎？

星巴克今起連兩天「大杯以上買一送一」　85度C跨店咖啡買四送二 香水過期別急著丟！5個不浪費的「香水妙用法」學到賺到 Swatch史努比錶滿月開搶　數量保密只賣一天 不是霍建華！它搶先幫林心如過50歲生日　陳庭妮仙氣美照竟是台灣第一人 「零負評男神」朴寶劍　4部代表韓劇橫跨古裝、現代、時代劇一次補齊 韓韶禧來台背小CK麂皮包3千元有找！機場造型超平價　搭長靴露長腿 傷害雙眼的5個壞習慣：陰天不戴墨鏡、長年滴眼藥水都要小心

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面