王嘉爾親選海底撈「MM2套餐」全台開賣　3波周邊、主題店一次收集

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

海底撈攜手王嘉爾推出「王嘉爾精選套餐（MAGIC MAN 2回歸版）」，將火鍋、音樂與潮流元素完美融合，讓粉絲與饕客們在品嚐美食的同時，也能沉浸在他獨特的魅力之中，只要點購「MM2套餐」就能一路收集限量周邊，還有3間主題店等著粉絲來朝聖。

海底撈攜手人氣歌手王嘉爾（Jackson Wang）推出「王嘉爾精選套餐（MAGIC MAN 2回歸版」正式上線，全台同步開撈。王嘉爾親自挑選菜單，把火鍋、音樂、潮流一次融合，讓粉絲與饕客都能邊吃邊感受他的獨特魅力。

雙人套餐以經典番茄鍋底為主角，再搭配清油麻辣、三鮮或豬肚雞任選一款湯頭，滿足不同喜好。肉品部分，撈派滑牛肉、根莖類拼盤與蔬菜拼盤是必選3道，再從雞腿肉、五花豬或脆骨鮮肉丸中挑一樣加碼。黃金酥肉搭配豬油拌飯，最後再配上2杯可樂、雪碧或可爾必思，從鍋底到配菜全都照顧到，飽足又有層次。

7月20日至8月31日，只要點「MM2套餐」就能一路收集限量周邊。

第一波（7／20－8／10）：首次消費送明信片2張。

第二波（8／11－8／31）：第二次消費送明信片2張、手機支架。

第三波（8／11－8／31）：再吃一次加送明信片2張、柔軟抱枕，讓粉絲直接抱著王嘉爾的氛圍回家。

這次聯名還特別打造3間海底撈MAGIC MAN 2主題店，地點鎖定台北西門、台中廣三SOGO及高雄巨蛋。店內以沉浸式設計營造王嘉爾的音樂世界，並規劃打卡點讓大家拍出專屬於這場聯名的照片，從吃鍋到拍照都充滿儀式感。從味蕾到視覺、從菜單到周邊，全部都是王嘉爾的專屬印記，粉絲們心動不如趕快行動。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

延伸閱讀：

● Jackson王嘉爾每日必喝綠果汁！空腹運動＋升級綠汁配方助身體排毒、抗發炎

● 孔劉、王嘉爾、Bam Bam都朝聖！認識巴黎古著名店Son et Image，主理人更是打卡熱點

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 海底撈, 王嘉爾, Jackson Wang, 火鍋

【準備休息狗狗玩具被沒收】聰明媽拿夾子撿免彎腰！

