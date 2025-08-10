fb ig video ETtoday search mobile

宋慧喬登機包詢問度暴增！簡約三角大包時髦又能裝　同場加映平價類似款

Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

用什麼都能上熱搜的宋慧喬，前陣子從西班牙返韓的登機包突然詢問度暴增，帶你一看究竟！

宋慧喬的一趟西班牙行掀起的熱潮，除了眼鏡、襯衫、穿搭之外，現在連她返回韓國時背著的登機包也突然成為詢問度暴增的熱門商品，這款簡約的白色大包款來自哪個品牌、有什麼特色？本篇一次帶你看！同步在推薦同類型熱門包款給大家。

宋慧喬的白色登機包是這款

宋慧喬從西班牙返回韓國時，分享了她穿著藍色條紋襯衫、牛仔褲推著行李箱的限時動態，影片中可以看到宋慧喬肩膀上還背著一個白色的大型三角肩背包，而這個肩背包在近期再度登上韓網熱搜。

這個三角大肩背包因為大容量，以及左右兩側與前方都有小口袋設計的方便性受到大量詢問，而這款包與宋慧喬的襯衫同樣都是來自韓國品牌Àvie muah，這個由韓國實力派女團Davichi成員姜珉炅（Kang Min-kyung）在2020年成立的品牌，姜珉炅在私下也是宋慧喬的好友之一，主打的風格是以真正熱愛服裝與生活感的藝術女子為品牌輪廓的單品，受到不少年輕女孩喜愛，除了宋慧喬時常穿著品牌服飾支持好友之外，張員瑛也曾穿過品牌的服飾。

同場加映：無印良品類似款三角包

▲植物皮革單肩包黑色，NT$2,390。

類似宋慧喬同款的三角包無印良品也有類似的款式，這款以植物皮革打造的三角單肩包，有著日系的俐落包型，前方也有一個小收納袋，共推出黑色與奶油白兩個色系，也是很熱賣的包款之一。

