寶璣Breguet 250周年經典與創新完美融合　時光藝術續寫輝煌篇章

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲寶璣慶祝250周年推出Tradition 7035腕錶，集合機刻雕花與大明火琺瑯工藝的面盤顯示時與分，逆跳秒針位於10至11時之間。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶寶璣（Breguet）今年歡慶250周年，9月11日至12日將於台北101 AMBI SPACE ONE舉辦預約制250周年展Crafting emotions for 250 years，將可飽覽傳承品牌歷史與核心價值的傑作，特別是歡慶250周年而生的4款新作，展覽當天也將會展出第5支全新發表的作品，以品牌獨家研發的獨家合金「寶璣金」打造，面盤或機芯飾以靈感源自塞納河圍繞寶璣先生（Abraham-Louis Breguet）工作坊所在的西堤島（Île de la Cité）和巴黎市中心的聖路易島（Île Saint-Louis）優美線條的全新鐘錶堤岸（Quai de l’Horloge）機刻雕花圖案，而機芯也與時俱進再升級，展現品牌追求卓越的不懈精神。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲寶璣創作出最新鐘錶堤岸（Quai de l’Horloge）機刻雕花圖案。

100%寶璣風格Tradition 7035腕錶

寶璣慶創立250周年推出完美展現100%寶璣風格的Tradition 7035腕錶，錶殼是結合金、銀、銅與鈀金的創新合金「寶璣金」，展現出溫暖而迷人的金色光澤，面盤呼應寶璣大師在18世紀末設計的Souscription 懷錶與觸摸錶的機械美學，大方展現機芯結構，品牌首次在Tradition系列中導入手工絲緞拋光的錶橋，並透過電鍍工藝確保主機板與橋板與錶殼同色，令人著迷的是顯示時與分的小錶盤，結合最新鐘錶堤岸機刻雕花與大明火琺瑯工藝，呈現質感非凡的半透明藍色調，逆跳秒針則設於10時與11時之間。

Tradition 7035腕錶搭載505SR自動上鍊機芯，配有造型猶如一輪新月的鉑金擺陀，致敬寶璣先生是第一位將鉑金引入製錶業的大師，也讓人聯想到他當年為優化萬年曆錶的上鍊效能而發明的第一批擺陀。
 

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Tradition 7035腕錶搭載的505SR機芯配有獨特的新月造型鉑金擺陀。

優雅雋永Classique Subscription腕錶

Classique Subscription腕錶靈感源自寶璣於1797年問世的「Subscription」懷錶，此懷錶以單一指針設計為特色，當年尺寸錶徑達61毫米，而全新Classique Subscription 2025腕錶則以40毫米的中性尺寸重新演繹，男女皆宜，採用純白大明火琺瑯面盤，搭配手工彎曲呈現獨特錐形的藍鋼寶璣指針，搭配略微傾斜的寶璣阿拉伯數字，以及獨立設計的分鐘軌道，展現雋永優雅風格，而面盤中央與6時之間可見法文「Souscription」字樣，低調點出歷史淵源，同時標示專屬編號與寶璣隱藏簽名，增添收藏價值。

Classique Subscription腕錶搭載全新VS00手動上鍊機芯，單發條盒即可提供長達4日動力儲存，並配備雙層寶璣游絲，有效提升抗磁性與抗溫差性能，亮點為中央棘輪鐫刻寶璣大師當年廣告冊上的關於Subscription機芯的手寫技術說明，回溯品牌珍貴的歷史。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Breguet Classique Subscription腕錶以品牌獨家「寶璣金」打造而成。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Breguet Classique Subscription腕錶優雅雋永，男女皆宜。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Breguet Classique Subscription腕錶透明錶背盡顯新款VS00機芯之美。

領航天際Type XX 2075腕錶

寶璣與航空歷史淵源深厚，寶璣先生的玄孫路易寶璣創立了自己的航空公司，開發先進的雙翼飛機和單翼飛機，包括運用於長距離飛行的轟炸偵察機Breguet 19飛機，他更於1930年與美國飛行員組合迪尼多內考斯特斯（Dieudonné Costes）與莫里斯貝隆特（Maurice Bellonte）合作 完成首次巴黎至紐約不間斷飛行。1950年代初期，寶璣為法國空軍對軍用飛行計時腕錶的需求而推出Type 20軍規腕錶，同期亦開發海軍版本Type XX，並陸續推出多款民用型號，逐步奠定其在航空時計領域的地位。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Breguet TYPE XX 2075計時腕錶18K寶璣金搭配黑色鋁質面盤款（左）與限量250只搭配銀色面盤款。

為慶祝品牌250周年而生的全新Type XX 2075飛返計時腕錶系列，從1955年的Type XX民用腕錶中汲取靈感，以寶璣金打造搭配黑色鋁質錶盤與限量250只的銀質錶盤款式，皆具飛返計時功能，黑色面盤款搭載7279手動上鍊機芯，3時位置設有15分鐘計時盤，具備飛返功能與小秒盤；銀色面盤款搭載7278機芯，配置30分鐘計時盤，7點至8點位置標示「Ag925」，代表採用純銀材質錶盤，呼應1955年民用款式設計，兩款機芯皆源自2023年寶璣研發的5赫茲高性能728型機芯，首次以手動上鍊形式呈現，並經過寶璣金鍍層處理，最特別是底蓋以手工雕刻呈現Breguet 19飛越大西洋的情境，完整描繪1930年航程的飛行路線及歐洲與北美海岸線，細膩精緻。
 

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Breguet TYPE XX 2075計時腕錶底蓋飾以Breguet 19飛機飛越大西洋、1930飛行的精準航線、歐洲與北美海岸線精雕圖案。

致敬發明Classique Tourbillon Sidéral 7255腕錶

紀念1801年6月26日寶璣先生為自己發明的陀飛輪獲得專利之日，寶璣於今年6月26日發表紀念作品的第四章Classique Tourbillon Sidéral 7255腕錶，限量50只，首度於品牌歷史中採用砂金石琺瑯面盤，以深邃藍調搭配星光點點，向天文學與星空觀測致敬，全新設計的陀飛輪裝置成為焦點，其框架高度達7毫米，彷彿懸浮於星際。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255腕錶於2025年6月26日推出，紀念1801年6月26日寶璣先生發明的陀飛輪獲得專利的一天。

Classique Tourbillon Sidéral 7255搭載寶璣最新87M1型手動上鍊機芯，背面飾有慶祝250周年創作的鐘錶堤岸機刻雕花圖案，整只錶集經典元素於一身，隱藏式簽名、錢幣紋錶殼、獨立焊接錶耳、鏤空蘋果指針。錶盤鑲有立體「Breguet」與「Tourbillon」字樣，刻劃品牌風格標誌。

透過寶璣4款年度力作，不僅彰顯品牌250年以來雋永美學與精湛工藝，也突顯寶璣保持傳統的同時也勇於創新的信念，持續為品牌歷史寫下輝煌篇章。

▲▼Breguet AD 。（圖／公關照）

▲Breguet Classique Tourbillon Sidéral 7255腕錶的機芯背面飾有全新鐘錶堤岸（Quai de l’Horloge）機刻雕花圖案。

欣賞更多寶璣傑作

立即預約寶璣250周年展

寶璣250周年展 - Crafting emotions for 250 years
時間：9/11~9/12 11:00-19:00 採預約制 （每日4場）
地點：台北101 AMBI SPACE ONE
地址：台北市信義區信義路五段7號5F(觀景台售票口旁)

Breguet, 寶璣

