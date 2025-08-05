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TWICE MOMO曬鬼塚虎新鞋超帥！PUMA芭蕾舞鞋「緞面皮革款」每步都浪漫

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記者鮑璿安 ／綜合報導

本月三大焦點鞋履，分別來自 Onitsuka Tiger鬼塚虎、PUMA 與 HOKA，不約而同推出結合機能與風格的新作。TWICE成員MOMO率先穿上TIGRUN演繹機能穿搭、PUMA以復古芭蕾舞鞋攻佔少女心，而HOKA則與BEAMS聯手，打造結合機能與皮革質感的限量樂福鞋。以下一次盤點三雙話題鞋款，快速掌握潮流趨勢。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲Onitsuka Tiger全新TIGRUN鞋款將於8月8日上市，由TWICE成員MOMO搶先穿上率性出鏡。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

Onitsuka Tiger全新TIGRUN鞋款將於8月8日上市，由TWICE成員MOMO搶先穿上率性出鏡，她以全身灰白調打底，穿著灰色工裝褲、紮上灰毛衣營造視覺層次感，腳上則以TIGRUN棕色鞋款呼應整體調性，呈現出現代女生又酷又柔的態度風格。TIGRUN這雙鞋款以復古慢跑鞋為靈感，將復古輪廓與現代線條融合，搭配柔軟皮革與異材拼接，打造高舒適度與設計感兼備的鞋面，鞋底大膽使用澎潤厚底造型，提升比例同時也增添份量感。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲PUMA全新「SPEEDCAT Ballet」於本季推出兩款版本，緞面與皮革。（圖／品牌提供）

PUMA經典SPEEDCAT芭蕾舞鞋升級回歸！全新「SPEEDCAT Ballet」於本季推出兩款版本，緞面與皮革，不僅保留流線鞋型與極致貼合腳感，更注入90年代F1賽車文化與當代芭蕾靈感，將速度感與優雅巧妙融合。本次設計亮點在於極簡但不失細節：繫帶設計纖細優雅，金屬貓頭Logo低調點綴在鞋舌上，內裡舒適柔軟，讓你從白天穿到夜晚都無負擔。

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲鞋款綜合。（圖／品牌提供）

▲HOKA攜手BEAMS推出限定版Speed Loafer。（圖／品牌提供）

HOKA攜手BEAMS推出限定版Speed Loafer，將經典樂福鞋重新詮釋，融合戶外機能與都會風格，於8月8日起限量發售。鞋款承襲Speedgoat 5的中底科技與Vibram Megagrip® 橡膠大底，帶來絕佳抓地力與支撐性，滿足日常與戶外所需。外觀上則以高級皮革拼接麂皮，內裡採用皮革鞋墊，細節如特製流蘇與撞色縫線營造濃厚復古街頭感，提供白與棕兩色選擇，都能駕馭自如。

關鍵字：

時尚, 鞋履, TWICE, MOMO, HOKA

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