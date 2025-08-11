《穿著Prada的惡魔2》安海瑟薇化身時尚前輩依舊美到發光　7個保養心法曝

fb ig video ETtoday search mobile

《穿著Prada的惡魔2》將於2026上映！42歲安海瑟薇化身時尚前輩依舊美到發光，親授7個保養心法

▲安海瑟薇。（圖／取自annehathaway IG，下同）

圖文／CTWANT

安海瑟薇終於強勢回歸《穿著Prada的惡魔》續集，迪士尼正式宣布續集將於2026年5月1日上映！安海瑟薇這次不再是當年的青澀菜鳥，而是時尚界舉足輕重的實力人物。除了角色進化令人期待，她在最新釋出的劇照中，膚況緊緻透亮、毫無瑕疵，宛如打了柔焦濾鏡，成為一大熱議亮點。究竟女神都是如何保養皮膚的呢？趕快一起來看看吧！

安海瑟薇保養方法1：睡前喝兩匙橄欖油幫助排便

安海瑟薇的保養哲學走「天然派」。她曾透露，每晚睡前會喝下兩小匙初榨橄欖油，不僅能潤滑腸道、促進排便，隔天起床更能感受到身體的輕盈感。如果無法直接飲用，將橄欖油搭配全麥麵包食用也是美味又健康的選擇。

《穿著Prada的惡魔2》將於2026上映！42歲安海瑟薇化身時尚前輩依舊美到發光，親授7個保養心法

安海瑟薇保養方法2：大量喝水、多吃健康的食物幫身體抗氧化

想要像安海瑟薇一樣擁有水嫩膚質？她的第一步就是「喝水」。一天約攝取10～12杯水，至少會攝取2500cc以上讓身體持續代謝與排毒。同時，她盡量避免垃圾食物，多選擇新鮮有機蔬果，攝取豐富維生素與抗氧化成分，讓肌膚從內而外透出光澤感。

安海瑟薇保養方法3：好好照顧肌膚

安海瑟薇提到小時候就從家人身上觀察到，如果有好好地照顧肌膚，肌膚也會同樣照顧著自己。所以她從很小的時候就學會了『投資』自己的肌膚。因為她深深了解到肌膚狀態與個人的健康、幸福狀態是密不可分又互相影響，如果想要散發出好的狀態與氣場，好好保養皮膚就非常重要。

 《穿著Prada的惡魔2》將於2026上映！42歲安海瑟薇化身時尚前輩依舊美到發光，親授7個保養心法

安海瑟薇保養方法4：每天早晚都使用抗老緊緻型保養品

安海瑟薇與資生堂的合作邁入第二年，雙方今年初再度攜手推出全新廣告短片，她在鏡頭前談到：「我相信年齡不是限制，而是更懂得選擇、照顧自己。」她也分享：「每個人的肌膚都是獨一無二的，找到最適合自己的保養品至關重要。你需要了解產品是否真正符合你的需求。」安海瑟薇提到每天早晚都會使用資生堂國際櫃激抗痕系列，尤其特別大讚這瓶有V臉霜之稱的明星產品「激抗痕亮采緊緻霜」，緊緻、勻亮、輪廓拉提一次到位。安海瑟薇表示：「我從不相信快速奇蹟，但這瓶是真的讓我看到變化。」

《穿著Prada的惡魔2》將於2026上映！42歲安海瑟薇化身時尚前輩依舊美到發光，親授7個保養心法

▲安海瑟薇分享找到最適合自己的保養品至關重要。（圖／取自annehathaway IG、品牌提供）

安海瑟薇保養方法5：撐陽傘、防曬擦好擦滿

因家人有皮膚疾病史，安海瑟薇對防曬格外重視。她每天使用SPF30以上的防曬霜，出門還會撐陽傘或戴帽子加強保護。她甚至因為「撐陽傘」而登上過紐約媒體頭條，可見她對防曬的堅持。

安海瑟薇保養方法6：飛機上靠敷面膜補水

不久前安海瑟薇在飛機上敷面膜的自拍照再次引爆社群熱議。她與好友同框、素顏上陣，兩人臉上敷的正是資生堂激抗痕亮采緊緻面膜這款水凝透明膜材，超貼膚設計適合在機艙中長效鎖水，安海瑟薇將它列為「旅行必帶」的急救法寶，這款面膜主打10分鐘深層滋潤肌膚，無論在機艙內、出差、熬夜急救超有感。

《穿著Prada的惡魔2》將於2026上映！42歲安海瑟薇化身時尚前輩依舊美到發光，親授7個保養心法

安海瑟薇保養方法7：有氧運動＋重量訓練加強線條塑型

身材管理方面，安海瑟薇的日常少不了運動。她會將有氧與重量訓練結合，不僅燃脂還能雕塑曲線。尤其在出席頒獎典禮前，她會加強手臂線條塑形。她認為運動除了塑形，還能釋放壓力、改善心情，是維持凍齡狀態的關鍵。

