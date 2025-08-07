《全知讀者視角》NANA穿上CK內衣超辣！私服NANA式風格一秒帥炸

fb ig video ETtoday search mobile

《全知讀者視角》NANA穿上CK內衣超辣！誘人腹肌、逆天長腿，連私服都一秒帥炸

▲NANA。（圖／NANA IG，下同）

圖文／CTWANT

近期在《全知讀者視角》中爆紅的「世首美」NANA林珍兒，這次她更將這股性感氣場延伸到內衣造型上，在Calvin Klein最新釋出亞洲區形象廣告中、演繹全新內衣系列，一登場氣勢全開、性感指數飆到最高，讓粉絲們紛紛暴動，直呼真的太辣了！

從柔軟舒適的棉質面料，到極簡但充滿線條美的版型，搭配NANA迷人身材，無論是緊實的腹肌線條、勻稱纖細的逆天長腿，加上一貫冷酷的高級臉，大膽個性表露無遺，整體視覺張力爆表，原來性感也可以這麼時髦俐落有型。

女神NANA私服：最愛”男孩風”穿搭

而NANA不只在鏡頭前魅力四射，私下的穿搭更是酷女孩的範本。別以為她只會穿性感風格，私服一向以俐落中帶點慵懶、透著酷感的風格為主，特別是又帥又可愛的男孩風。

這套上半身以黑色背心打底，外罩一件經典黑色皮衣外套，下半身則反差搭配一條咖啡色寬鬆工裝褲，休閒中帶點硬派感。但最讓人眼睛一亮的是、巧妙地在腰間綁上一件咖啡色格紋造型裙，不僅增添層次感，混搭出中性美學的新高度。

整體看起來隨性又不失巧思，輕鬆營造出一種不費力的時髦感。誰說性感只能靠露？NANA這套層次混搭中性風，通通學起來。

女神NANA私服：優雅MIX街頭感

NANA化身酷甜混搭教科書！這套黑白格紋小香風無袖毛呢背心，瞬間把優雅指數拉滿，內搭白色背心中和正式感，整體多了幾分率性，而下半身選擇淺色寬鬆牛仔褲，更是穿出鬆弛感，加上黑色皮帶更巧妙地收住比例，讓整套看起來「鬆而不亂」，輕鬆帥得剛剛好。

這套就是典型的NANA式穿搭哲學：甜美不膩、帥氣不過火，優雅與街頭感可以和平共存，完全是穿搭範本級的存在，直接複製貼上很可以！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

