三星推出「觸控投影機」投影畫面直接點　43公分距離能看100吋

▲三星近期推出旗下「觸控投影機」The Premiere 5，可支援觸控操作是最大亮點。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓廠三星近期推出旗下「觸控投影機」The Premiere 5，可支援觸控操作是最大亮點，能感應使用者手勢，所以在投影畫面上，能直接按下暫停鍵，搭配相關程式還能與孩子一起在桌上塗鴉、投影食譜在廚房工作檯操作等，不再擔心手濕滑不能碰螢幕。

The Premiere 5搭配內附的觸控腳架，可於桌面或地面開啟20至40吋大小的「觸控模式」，結合紅外線攝影機與雷射投影技術，能感應使用者的操作手勢，實現「在投影畫面上直接觸控」的互動體驗。

使用者可將YouTube瑜珈影片投影在地板，邊做邊點擊播放／暫停，或是跟小孩在桌面玩繪圖、全家人一起畫畫或玩互動遊戲，烘焙時也能將步驟影片投影在操作台上，不必擔心手機被麵粉弄髒。不僅提升便利性，也讓投影機從單向播放裝置，變成更多互動上的應用。

此外The Premiere 5採用超短焦技術，距牆面約43公分，即可投影出最大100吋的大畫面。無需吊掛、遮光，適合台灣家庭常見的客廳或臥室格局。智慧畫面調校功能則進一步簡化操作流程，內建梯形校正、自動對焦與畫面縮放，就算牆上有插座或障礙物，也能快速調整畫面位置與尺寸，不用搬動機器就能取得最佳觀影畫面。

機身搭載三星Tizen OS，可直接播放Netflix、YouTube等串流內容，免接電視盒。針對遊戲玩家，內建AI遊戲助理與GameBar，支援21:9與32:9寬畫面比例切換，以及遊戲參數微調，提升沉浸感。支援SmartThings與AirPlay 2，可連接手機、平板畫面投影，不使用畫面時，還可持續播放音樂，維持室內氛圍，目前已開放預購，售價54,900元，8／31前預購優惠價39,900元。

▲LG在台發表透明電視。（圖／品牌提供）

韓家電品牌LG全球首款透明電視「真無線 4K OLED SIGNATURE OLED T」，日前也正式在台接受預訂，主打通透面板與真無線設計，強調讓螢幕在關機時如空氣般與空間融合。OLED T 透明真無線 4K 顯示器採用 LG 透明 OLED 面板，平時呈現近乎無形的玻璃質感，需要觀看影像時，可透過 T-Curtain Call 功能切換至純黑背板，瞬間把通透面板變為對比鮮明的 4K 螢幕。

LG 為透明介面設計專屬 T-Contents 與 T-Bar，待機情況下天氣、時間等即時資訊能以懸浮圖層方式顯示，彷彿立體的擴增實境，搭配獨立無線傳輸盒，本體僅需插上電源線即可運作，擺脫更多牆面佈線限制，對講究空間美感的用戶來說是一大吸引力，單台售價200萬元。

