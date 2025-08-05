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抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫

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記者李薇／綜合報導　圖／jtbcdrama IG

現代人生活忙碌，工作壓力大、物價飆漲，要擁有很強的抗壓性，才可以在這樣的環境下生存，其中有3個星座擁有極強的抗壓性，甚至有些人不把壓力當作阻力，而是動力，超強的抗壓技巧，當然能從眾多人中脫穎而出。

星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 3：摩羯座

摩羯座擁有敏銳的思維、堅定毅力跟超出一般人的耐心，因此在面對壓力上，他們擁有極大的優勢，加上個性是理性、擁有明確奮鬥目標的星座，雖然在下定決心需要很長的時間，一但下定決心，就會義無反顧的去執行，所以在面對壓力的時候也很有耐心，全力以赴地把問題圓滿解決。 

星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 2：射手座

熱愛自由、生命力旺盛的射手座，在面對壓力的時候，反而覺得是一種前進的動力，只要在面對這樣的狀況時，他們通常會先分解什麼壓力是可以暫時忽略、哪些是必須立刻進行，然後就馬上去行動，因為有著很強的行動力，所以通常面對壓力也是可以很好的排解，加上樂觀的天性，當然抗壓性高。

星座。（圖／jtbcdrama IG）

TOP 1：天蠍座

天蠍座是屬於聰明的星座，對於壓力他們更是享受在其中，喜歡忙碌又充實的生活，面對生活上的各種壓力，更是會激發出他們的潛能，認為逃避是懦弱的展現，擁有堅忍不拔跟永不言敗的精神，可以說是越挫越勇，是他們面對壓力時，最大的優點。

關鍵字：

星座, 占卜

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