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罐頭、泡麵都少碰！營養師提醒：常吃「超加工食品」恐罹癌

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▲▼營養師提醒：常吃「超加工食品」恐罹癌 。（圖／Unsplash）

▲營養師呼籲超加工食品要少吃。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／綜合報導

現代人生活忙碌緊湊，外食機會多要注意，營養師高敏敏提醒，吃太多「超加工食品」，小心肥胖、糖尿病、癌症找上你，如果真的無法避免又該如何怎麼健康吃呢？讓營養師教會你！

你每天都在吃「超加工食品」嗎？營養師高敏敏解釋，超加工食品也就是國際《NOVA食物分類法》的第四類，添加自製品不會使用的添加劑（例如人工甜味劑、人工色素、穩定劑等等⋯），通常有高糖、高鹽、高油且保存期限長的特性。

▲▼你可能天天吃！營養師：「超加工食品」恐傷身 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

★常見超加工食品

#加工肉 ：香腸、火腿、培根

#罐頭甜湯 ：八寶粥、水果罐頭

#含糖飲料 ：汽水、含糖咖啡、風味果汁

#蛋糕麵包

#冰淇淋（雪糕）

#泡麵

#糖果甜食

#加熱即食食品 ：微波食品、冷凍食品

#洋芋片

#炸雞塊

#調味優酪乳

#優格

營養師高敏敏分享，其中「加熱即食品」尤其要注意，它不僅是超加工食品，而且它的塑膠外包裝，經過微波爐加熱後還會產生環境荷爾蒙，當包裝材料被破壞時，有害物質就會溶進食物的油質中，這點務必請留意。

▲▼你可能天天吃！營養師：「超加工食品」恐傷身 。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

超加工食品方便又美味，生活中要完全捨棄超加工食品確實有困難，如果真的要吃的話，建議用天然食材替換，幫助健康且少負擔。像是泡麵中可以添加蔬菜、雞蛋和低脂肉片，罐頭甜湯建議挑選少糖或是自己煮較健康，洋芋片也能在家自製，將馬鈴薯切片烤一下，或是吃一點毛豆來補充植物性蛋白質，以天然水果代替果乾，幫助補充膳食纖維和維生素。

 

關鍵字：

營養師, 超加工食品, 健康飲食, 肥胖, 疾病

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