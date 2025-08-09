IKEA充氣沙發「國際懶惰日」再掀話題　1600元有找又炫又潮

▲IKEA BRÄNNBOLL充氣躺椅。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

大家知道嗎？明（8／10）其實是一個國際但非官方的「國際懶惰日World Day of Laziness」，在這天鼓勵大家盡情耍廢，而如何在家「好好懶惰」的單品也漸漸受矚目，把IKEA在去年推出的BRÄNNBOLL充氣躺椅炒熱一波，這款顏色鮮艷又能兩用的產品，不但組裝簡單，攜帶也方便，1,599元的親民入手價讓大家耍廢超簡單。

世界懶惰日（World Day of Laziness）起源於1984年，發生在哥倫比亞北部一個名為伊塔圭（Itagüí）的工業小城市，當地政府舉辦一年一度、為期8天的工商文化節，期間有各種繪畫、音樂、電影等藝文活動，吸引許多遊客。當地居民認為與其每天忙碌奔波，不如提倡大家好好放鬆，享受生活，並最後一天設立了「國際懶惰日」，在現代這個快速高壓的時代，陸續透過網路發酵。

要在家好好耍廢，設施是很重要的，IKEA去年推出的BRÄNNBOLL充氣躺椅堂皇進入推薦的宅家神器名單中，採用亮綠色的環狀設計，搭配隨附充氣泵無需複雜組裝或預留特定空間，特別適合空間有限或租屋族群使用。

BRÄNNBOLL充氣躺椅中間附有一個可拆卸的迷你椅凳，不使用時是支撐結構，取出後可作為臨時茶几或當腳凳使用，外層布料選用透氣網眼材質，減少長時間靠坐的悶熱狀況，面套可拆卸機洗，方便維持清潔，對於經常在地板追劇、打電動或看書的族群而言，不僅舒適也實用，售價1,599元。

還記得無印良品也有推出「空氣沙發」嗎？其實就是充氣式沙發，此概念在市場上已經有多款產品，而無印良品則以自家設計重新詮釋，在沙發氣囊的上、下方放入了2片軟墊，雖輕量但仍可提供和沙發一樣的舒適乘坐體驗，且使用者能隨著空氣的填充量，來調整喜歡的坐臥感，推出時在日本賣到缺貨，去年底在台開賣時，也馬上被搶購一空，目前在台已經下架，可見輕便易攜帶的充氣沙發，還是有很多隱形市場需求的喔。