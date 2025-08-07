fb ig video ETtoday search mobile

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

>

星座,占卜,個性,愛情,。（圖／IG）

▲以下星座是「裝可憐高手」中的代表。（圖／IG）

記者鮑璿安／綜合報導

在人際互動中，有些人天生就擁有一種「惹人憐愛」的特質，當他們面臨衝突或低潮時，懂得用適當的方式表達自己的無助與委屈，讓他人產生強烈的保護慾與內疚感。他們並非真正脆弱，而是極度擅長掌握情緒氛圍，善用可憐策略在潛意識裡影響他人判斷。以下三個星座，就是這類「裝可憐高手」中的代表。

Top 1 雙魚座

雙魚座天生敏感又富同理心，對於情緒的掌握極為細膩。當情勢對自己不利時，雙魚座會自然流露出一種「我真的很委屈，但我不想多說」的姿態，往往還沒開口，就已經讓旁人心軟。眼神微濕、語氣放慢，再加上一句「可能是我太玻璃心了」，瞬間扭轉局勢，讓對方反過來道歉。雙魚的情緒不是裝的，而是他們真的很在意，但同時又非常懂得用情緒作為武器來換取理解與包容。

Top 2 巨蟹座

巨蟹並不會外放地表達可憐，而是擅長用沉默與情緒勒索結合的方式製造壓力。巨蟹的可憐來自於他們對關係的深度投入，因此當他們感受到失望時，常常會用一種「我不說，但你應該懂」的方式來傳達受傷感。當他們說出「我只是太在乎了」時，已經成功把自己放在情緒弱者的位置上，讓對方產生強烈的愧疚感。最特別的是，他們往往並非刻意操控，而是情感太豐沛，不自覺地演出一場情緒劇。

Top 3 天秤座

天秤座表面上他們總是溫和理性，不輕易流露負面情緒，但他們擅長用極為隱晦的語氣與肢體語言，散發出「我被忽略了」的訊號。天秤座不會直接說自己難過，而是說些像「也許是我不夠好」這樣的話，引導對方開始反思與自責。他們的「裝可憐」是克制與優雅的，透過自我貶低換來他人情緒上的補償，讓對方不自覺想要修補關係、給予更多關心。

 ►最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

關鍵字：

星座, 情感, 運勢, 雙魚座, 巨蟹座, 天秤座

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

趙露思淚訴為了拍戲　「連爸爸罹癌都沒回家」

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫

抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步 6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣 台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗 能否跟對方長久走下去　觀察6件小事就知道合不合拍 勘災全妝上陣超耐風雨！　盧秀燕公開愛用粉底竟和IU同款 瑟琪、Kendall搶背！Chloé經典「鎖頭包」Paddington隔20年回歸再爆紅

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面