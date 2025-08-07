最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步





▲以下星座是「裝可憐高手」中的代表。（圖／IG）



記者鮑璿安／綜合報導

在人際互動中，有些人天生就擁有一種「惹人憐愛」的特質，當他們面臨衝突或低潮時，懂得用適當的方式表達自己的無助與委屈，讓他人產生強烈的保護慾與內疚感。他們並非真正脆弱，而是極度擅長掌握情緒氛圍，善用可憐策略在潛意識裡影響他人判斷。以下三個星座，就是這類「裝可憐高手」中的代表。

Top 1 雙魚座

雙魚座天生敏感又富同理心，對於情緒的掌握極為細膩。當情勢對自己不利時，雙魚座會自然流露出一種「我真的很委屈，但我不想多說」的姿態，往往還沒開口，就已經讓旁人心軟。眼神微濕、語氣放慢，再加上一句「可能是我太玻璃心了」，瞬間扭轉局勢，讓對方反過來道歉。雙魚的情緒不是裝的，而是他們真的很在意，但同時又非常懂得用情緒作為武器來換取理解與包容。

Top 2 巨蟹座

巨蟹並不會外放地表達可憐，而是擅長用沉默與情緒勒索結合的方式製造壓力。巨蟹的可憐來自於他們對關係的深度投入，因此當他們感受到失望時，常常會用一種「我不說，但你應該懂」的方式來傳達受傷感。當他們說出「我只是太在乎了」時，已經成功把自己放在情緒弱者的位置上，讓對方產生強烈的愧疚感。最特別的是，他們往往並非刻意操控，而是情感太豐沛，不自覺地演出一場情緒劇。

Top 3 天秤座

天秤座表面上他們總是溫和理性，不輕易流露負面情緒，但他們擅長用極為隱晦的語氣與肢體語言，散發出「我被忽略了」的訊號。天秤座不會直接說自己難過，而是說些像「也許是我不夠好」這樣的話，引導對方開始反思與自責。他們的「裝可憐」是克制與優雅的，透過自我貶低換來他人情緒上的補償，讓對方不自覺想要修補關係、給予更多關心。