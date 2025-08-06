瑟琪、Kendall搶背！Chloé經典「鎖頭包」Paddington隔20年回歸再爆紅

記者鮑璿安／綜合報導

千禧2000年代風格強勢回潮，Chloé經典包款 Paddington 正式在2025秋冬重磅回歸，瞬間在時尚圈掀起懷舊熱潮。南韓團體Red Velvet人氣女星瑟琪（SEULGI）與時尚名模Kendall Jenner都分別示範包款，難以抗拒的時髦細節一次公開！

瑟琪於巴黎時裝週現身Chloé秀場，以粉嫩襯衫外套搭配焦糖色空氣感蓬裙，手提深藍色Paddington包款，鎖頭金屬光澤在柔和色調中成為視覺亮點，演繹出既柔美又率性的巴黎調性。而Kendall Jenner則以丹寧褲配粉紅蕾絲背心，手拎紅棕色Paddington大步穿梭街頭，展現出都會女性帥氣又性感的氣場。





▲韓團Red Velvet女星瑟琪（SEULGI）與時尚名模Kendall Jenner都分別示範 Paddington包款。（圖／品牌提供）

作為品牌皮件史上最具代表性的鎖頭包之一，Paddington 曾在2005年初登場即引爆話題，憑藉獨特的「鎖頭造型」與略帶隨性感的輪廓設計，成為Y2K時代的It Bag。如今重新演繹，依然保有原始魅力，更添幾分細節上的摩登洗鍊。Paddington 包款之所以令人著迷，在於它完美融合法式優雅與皮革工藝，圓潤寬版的包身輪廓搭配復古金屬鎖頭與小鑰匙裝飾，延續馬術靈感的細節設定。

此次回歸版本採用柔韌水洗皮革製成，包身觸感溫潤，細節如加大金屬件與單拉鍊設計皆經優化，讓包款不僅保留復古靈魂，也更符合當代日常實用性。肩背帶亦可調整長度，提供手提、肩背等多種搭法。共推出多款色選，包括深藍、紅棕、焦糖棕、黑色與石榴紅等，每一款皆搭配品牌招牌鎖頭與皮革吊飾， 9 月起正式於全球專門店與官網販售。

以下看更多經典包款





▲新世代超模Bella Hadid以鬆垮T-shirt與裸色麂皮Le City展現Y2K慵懶街頭風 。（圖／品牌提供）

承載時尚圈的「包型復興運動」，Balenciaga在2025秋冬款式之中不僅完整還原了Le City機車包的25片皮革拼接結構與手工細節，更進一步導入Arena羔羊皮與Palladium Vibrato飾件，為經典注入當代光澤。標誌性的設計包含，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘、包款的內外口袋，以及歷久不衰的獨特光澤皮革表面，呈現雋永之美。手柄與肩帶則採用多層皮線編織而成，展現品牌一貫高超的皮革工藝。更一次帶來多款尺寸與色選滿足不同風格與場合，從通勤實用到街頭時髦一應俱全。