IKEA打折必買清單　網狂推7大收納好物小宅秒翻倍大空間

近年來生活開銷漲不停，租金、外食費用樣樣都貴，錢包壓力山大。根據行政院主計總處最新資料，截至2025年6月，台灣消費者物價指數（CPI）年增率已達1.37%，其中「居住類」和「食物類」開銷持續成長。雖然日子緊縮，但生活品質可不能打折！好在IKEA今年推出一波超划算打折清單，網友們一致認證「CP值爆表」，不管是租屋族、小家庭還是收納控，都能用小預算打造舒適療癒的家。以下就來看看網友狂推的IKEA打折必買收納好物TOP7，錯過真的會後悔！

IKEA打折必買收納好物：RÅSKOG推車 白色

「沒有它真的不行！」網友狂推的收納神器。三層設計容量超大，卻又小巧不佔空間，加上輪子設計能輕鬆移動，放廚房裝調味料、放書房裝文具，甚至小孩的玩具都能搞定。有美術老師分享：「整間教室都靠這台推車收納顏料和畫具！」不誇張，買回家立刻感受到生活品質加倍。

▲RÅSKOG推車 白色 原價／899元、今年再創低價／799元。

IKEA打折必買收納好物：ALEX抽屜櫃 染白色／橡木紋

收納抽屜界的霸主！許多租屋族表示，這個抽屜櫃的高度設計超貼心，大小物品都能各自找到位置。沒有把手的簡約設計，不只視覺清爽，還不用擔心孩子撞到。尤其橡木紋外型，完全能融入各種居家風格。放在床邊或書桌旁，整個空間立刻整齊到不行。

▲ALEX抽屜櫃 染白色/橡木紋原價／2,699元、今年再創低價／2,299元。

IKEA打折必買收納好物：MACKAPÄR附滑門收納長凳 白色

玄關收納救星！結合長凳與鞋櫃設計，出門穿鞋超方便。滑門設計完全不佔空間，內部層板可調整高度，連高筒靴都能收納。洞洞滑門還能保持通風，不怕鞋子悶出異味。網友笑說：「這台不只是鞋櫃，還是我家小孩每天出門必坐的『等候椅』！」

▲MACKAPÄR附滑門收納長凳 白色 原價／2,499元、今年再創低價／1,999元。

IKEA打折必買收納好物：RISATORP網籃 粉紅色

粉嫩外型＋實用度爆表！網狀設計讓蔬果保持透氣不悶壞，還附提把能隨手搬動。不只廚房好用，還有網友分享：「我家零食、泡麵全部靠它分類收納，每次看到都覺得療癒。」輕盈又便宜，難怪是網友激推的小確幸收納品。

▲RISATORP網籃 粉紅色原價／249元、今年再創低價／199元。

IKEA打折必買收納好物：SAMLA收納盒

「IKEA收納界的長青樹！」透明盒身一眼就能看到內容物，不管是衣服、玩具還是小工具，全都能輕鬆分類。搭配專用盒蓋防塵效果更好，家裡收納盒一律統一，整齊感直接拉滿。網友大推：「看著滿滿SAMLA整齊排列真的超紓壓！」

▲SAMLA收納盒 原價／39元、今年再創低價／29元。

IKEA打折必買收納好物：KORTGÅRDEN 掀床

小坪數救星！掀開床板就是超大收納空間，換季衣物、棉被通通放得下。軟墊床頭板還能靠著看書追劇，機能與舒適兼具。很多北部租屋族直呼：「自從有這張床，家裡瞬間多出一個小倉庫！」

▲KORTGÅRDEN 掀床 原價／15,990元、今年再創低價／13,990元。

IKEA打折必買收納好物：PALYCKE 夾式網籃

租屋族必備神器！完全不用鑽孔，輕輕一夾就能在櫃子裡多出一層收納空間，瓶罐、餐具、小雜物立刻乖乖就位。網友笑說：「這就是租屋族的暗黑收納武器。」價格親民又實用，難怪一上架就被搶翻。

▲PALYCKE夾式網籃 原價／229元、今年再創低價／179元。



