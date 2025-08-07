fb ig video ETtoday search mobile

3部刻劃「父子情」的動人電影　在混沌亂世看見父親的辛酸與偉大

文／人物誌

父親節將至，以「父女」、「父子」為主軸的電影題材，肯定是一家人團聚時看片的首選，從《我和我的殭屍女兒》單親爸爸守護喪屍女兒的韓式喜劇，或是《我和我的賽車老爸》藉由賽車化解親子裂痕的動作電影，以及深描臺灣家庭父子關係的《我家的事》，透過不同類型的電影，得以窺見那些未曾出口的愛與道歉，也在銀幕之外，產生有關親情的共鳴與反思。

以下推薦近年三部，以「父女」、「父子」為劇情主軸的好電影，期待觀眾在充滿感謝的八月，也能透過電影獲得好心情！

▲《我和我的殭屍女兒》改編自同名網漫，由曹政奭、崔惟理演出父女檔。（圖／《我和我的殭屍女兒》劇照）

《我和我的殭屍女兒》：曹政奭、崔惟理演出父女檔，守護殭屍女兒在所不惜

《我和我的殭屍女兒》改編自同名網漫，由《綁架影帝黃晸珉》畢鑑盛執導，以及《變身機長》曹政奭、《黑祭司 2：闇黑修女》崔惟理演出父女檔。電影講述殭屍病毒蔓延全世界，單親爸爸正桓與女兒秀雅也不幸捲入其中；在一場意外中，秀雅遭病毒感染而成為殭屍，身為猛獸飼養員的爸爸，將飼育猛獸的經驗運用在殭屍女兒的教養，為了守護女兒，即便身陷危險也在所不惜。

成為殭屍的秀雅，卻保留了健康時的記憶，不僅能夠理解人類語言，還對最喜歡的舞蹈產生反應，在全力捕捉殭屍的社會氛圍中，正桓甚至不惜與世界為敵，使人又哭又笑的情節，在韓上映前便成為預售票房冠軍，開片成績甚至更勝《雞不可失》，現已上映全臺各大影院，喜歡韓式喜劇或曹政奭的影迷絕對不能錯過。

▲《我和我的賽車老爸》由溫昇豪、邵雨薇、陳澤耀、陳少卉主演。（圖／《我和我的賽車老爸》劇照）

《我和我的賽車老爸》：溫昇豪、陳少卉演出衝突父子，用賽車修復破碎親子關係

《我和我的賽車老爸》由張書瑋執導，以及溫昇豪、邵雨薇、陳澤耀、陳少卉主演。電影講述因母親離世而無人撫養的周宇冬，被迫交予不曾見過的爸爸周大隆撫養，性格、觀念不合的父子倆自然是衝突不斷；一日，因故放棄賽車的賽車手阿駿闖入了他們的生活，不僅成為父子關係修復的關鍵，大隆亦為了回應宇冬的期待，決心坐上副駕駛，與阿駿搭檔挑戰拉力賽。

《GT：跨界玩家》、《速命道》、《F1 電影》，近年來以賽車為主題的電影，往往都是院線票房保證，而《我和我的賽車老爸》作為臺灣首部結合親情與拉力賽的電影，片中用「賽車」作為親子之間溝通的橋樑，亦是常讓男人有所共鳴的題材，加上快節奏的動作場景，絕對是與父親一同觀片的首選。

▲《我家的事》由曾敬驊、藍葦華首次搭檔演父子。（圖／《我家的事》劇照）

《我家的事》：曾敬驊、藍葦華首次搭檔演父子，演繹橫跨世代的家庭秘辛

臺灣新導演潘客印首部劇情長片《我家的事》，由《我的麻吉4個鬼》曾敬驊、《俗女養成記》藍葦華主演，講述在彰化社頭的鄉間家庭，四位各自擁有人生難題的家庭成員，透過他們的故事，寫實勾勒臺灣家庭不善於表達的愛；電影中，同樣來自宜蘭的曾敬驊、藍葦華，雖是首次搭檔演出父子，但默契絕佳的兩人，讓電影自然展現富情感張力的表現。

《我家的事》不僅在紐約亞洲影展傳出捷報，主演陣容也獲大阪亞洲電影節、台北電影獎演員獎入圍肯定，尤其飾演母親的高伊玲，更在台北電影獎奪得「最佳女主角」，獲得影評一致看好的《我家的事》，預計將於9月12日全臺上映。

關鍵字：

人物誌, 電影, 父親節

