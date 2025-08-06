收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

記者李薇／台北報導 圖／AI

沒有經過謹慎思考的下意識行為，很多時候會反映出你個人的處事方式與心理狀態，以下這個心理測驗最近在網路上廣受討論，不少做過的人都覺得很準，立刻來試試看。

Q：收拾房間的時候，你會先做哪件事？

1.洗三天沒洗的衣服

2.清理過期的零食

3.整理亂七八糟的書架

4.給有些枯萎的綠植澆水

1.洗三天沒洗的衣服

這個選擇透露出你對個人整潔與環境秩序的高要求，你可能是個在意細節、講求條理與清爽形象的人，不僅在生活空間中追求有序，也注重在外表與社交場合的乾淨得體，透過整理環境來達成內心的穩定感，是你維持生活節奏的一種方式。

2.清理過期的零食

這個行為反映你具備果斷捨棄無用之物的生活哲學，你傾向於簡約實用的生活方式，與人交往注重質感而非數量，能夠果斷處理雜亂，保持心境清爽，你喜歡有意義的關係與物品，對物質慾望掌控得宜，更欣賞簡單而有格調的生活美學。

3.整理亂七八糟的書架

你選擇這件事，說明你重視知識的條理與內在秩序，你享受分類、歸納的過程，也許對書本與學習有著深厚情感，透過整理獲得思緒上的清晰與精神上的充實，你尊重學習、熱愛探索，並在不斷累積中尋找個人成長的動力。

4.給有些枯萎的綠植澆水

這個動作象徵你對生命與自然抱有溫柔與體貼，你富有同情心與感受力，會關注微小生命的變化，對動植物有著細膩的關懷，也擅長在與人相處中換位思考，你總是能用柔和的方式與外界互動，在關係中建立出一種溫暖與和平的氛圍。