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為什麼都不會老？女星們公開6大保養心法：睡眠是最佳保養品

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記者曾怡嘉／綜合報導

為什麼女星們狀態總是那麼好？除了父母給的好基因，後天都得靠自律養成，從日常作息到飲食，甚至是保養手法都很重要，盤點女星們的保養心法，跟著學讓你朝理想更進一階。

#睡眠是最強保養品

許多女星都強調「早睡早起」的重要性，因為睡眠能讓肌膚自然修復，減少水腫與暗沉。像是林心如就很強調睡眠的重要，正常的作息和充足的睡眠，其實不輸給昂貴的保養品。）

▲▼女星保養心法。（圖／翻攝自FB）

▲（圖／翻攝自FB/楊丞琳 Rainie Yang）

#喝水是日常儀式

女星不喝飲料，但大家都很愛喝水，隨時補充水分是女星保養的基本功，楊丞琳會設定鬧鐘提醒自己喝水，張鈞甯則會隨身攜帶保溫瓶喝溫水，養顏就從養身開始做起。

#陰天也要擦防曬

防曬是所有女明星的「基本保養守則」。不論天氣好壞，都會擦防曬、戴帽子或撐傘保護肌膚。像是范冰冰防曬到滴水不漏，才能養出白透肌膚，至少不能讓老化提早報到。

▲▼女星保養心法。（圖／翻攝自FB）

（圖／翻攝自FB/賈靜雯alyssa Chia）

#每天運動讓氣色透亮

許多女星會靠瑜伽、跑步、健身來讓身體代謝維持最佳狀態。舒淇習慣晨跑讓氣色變好，賈靜雯則喜歡重訓與瑜伽，幫助維持肌膚緊緻度。

#卸妝是最重要的事情

採訪女星們的保養重點，大部分的人都強調卸妝的重要性，若是清潔沒做好，後續的保養也很難吸收，殘妝若是堵塞毛孔，痘痘和粉刺也會跟著來！

▲▼女星保養心法。（圖／翻攝自FB）

▲（圖／翻攝自FB/Ｍelody時尚媽咪）

#情緒穩定是凍齡關鍵

許多女星也強調心情對膚況影響甚大。高圓圓曾說：「不焦慮、不比較，心情輕鬆反而氣色最美。」懂得適時放鬆與自我療癒，也是她們維持凍齡的重要關鍵。

關鍵字：

保養, 女星, 美麗, 肌膚, 秘訣

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