收納不是買箱子就好　9個讓你家越收越亂的NG習慣

記者蔡惠如／綜合報導

收納不是只能靠「整理魔法」來解決，也不是多買幾個收納箱就能一勞永逸。對專業收納師來說，很多人家裡亂，其實不是因為缺方法，而是犯了太多「以為有幫助」卻越弄越亂的習慣。以下整理9個讓收納師最想翻白眼的NG行為，如果你也常做，不妨趁著周末大掃除前先對照一下，看看自己中了幾個。

▲收納箱,整理箱。（圖／AI製圖）

▲在收納前先調整自己心態。（圖／pexels、unsplash、AI製圖）

再看一次，先把信用卡放下來
不少人一開始想要整理家裡，第一件事就是先衝去買收納箱、分類盒，甚至精美標籤貼紙。專業收納師提醒：「你不是缺收納用品，你是東西太多。」有時候買了收納箱，只是把雜物從A箱移到B箱，表面整齊，實際上只是藏起來了。解法不是買更多，而是先減少。

一堆「以後要收的東西」其實就是垃圾堆
很多人家裡都有「暫時放」的椅子或桌角，會告訴自己「等有空再收」，但一放就半年、一年。其實，這些根本不是「要處理的項目」，而是「你已經放棄處理的東西」。專家說，只要放超過六個月，基本上它就變成固定陳列，永遠都是那個角落在塞東西。

▲▼文具,辦公桌,文具,抽屜,收納,筆筒,便條紙。（圖／翻攝自pixabay）

亂塞抽屜，看不到就不管
抽屜是收納界最常被濫用的空間。偶爾一兩個雜物抽屜無傷大雅，但如果你家每個房間都有「不知道怎麼歸類就先塞進去」的抽屜，那就不是方便，是失控。專業收納師坦言，只要看到這種情況，「心裡會開始發癢想清出來」。

還沒斷捨離就開始收納是大忌
很多人會先開始買收納工具，或是拼命把東西歸類、堆整齊，卻從來沒有先檢查那些東西是不是還需要。結果只是把一堆用不到的物品整理得很漂亮，但還是沒空間。記住：整理的第一步不是「分類」，而是「減量」。

▲▼房子，房間，風水，收納，整潔，寬敞，整齊。（圖／pexels）

「萬一有一天會用到」的東西，九成都用不到
家裡那些「可能以後會用」的東西，例如壞掉的電子產品、過期保健食品、小孩長大後的玩具，十之八九都只是在佔空間。專業建議是：如果你一年都沒用到它，那麼你根本不需要它。這句話雖然現實但超實用。

把情感當藉口留下沒必要的東西
有些人不願意丟東西，理由是「這是以前某某人送的」、「那是我旅行買的第一個紀念品」等。情感不是不能留，但不是所有有回憶的東西都值得佔空間。真正值得留下的是有意義又實用的物品，不是讓你每次看到都懊惱的負擔。

▲▼房子，房間，風水，收納，整潔，寬敞，整齊。（圖／pexels）

「我做不到」其實是自己限制了自己
有些人會說：「我不會整理啦！」、「我沒時間弄收納系統。」但當收納師提供方法、分階段處理或甚至分期付款的方案後，他們還是抗拒。其實不是不能做，而是不願開始。改變收納習慣的第一步就是先改變心態。

把塑膠袋當收納袋
超商袋、購物袋、廢棄的夾鏈袋，有些人會習慣把小東西塞進去，想說以後再整理。但這些袋子不透明，內容物根本看不到，只會讓你更忘記自己到底放了什麼。更別說放久了袋子變形、破掉、看起來又亂，完全沒有幫助。

▲收納箱,整理箱。（圖／AI製圖）

便宜的塑膠收納抽屜別用
市面上常見的透明塑膠抽屜櫃、活動櫃雖然便宜、好搬動，看起來是收納好幫手，但實際上壽命不長、卡榫易壞、外觀也容易變形。專業收納師更建議一次就投資木頭或金屬材質的抽屜櫃，不只耐用，也更適合長期使用。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

