染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵





▲想維持漂亮染後髮色有秘訣。（圖／翻攝自IG/babymonster_ygofficial）

記者曾怡嘉／台北報導

換上新髮色，輕鬆擁有好心情，但染後秀髮顏色總難持久，尤其是染了亞麻或是灰色，往往洗幾次頭就褪色了，該怎麼辦？其實染後保養很重要，想避免掉色、延長持色效果，從洗髮、護髮到防曬，每一個細節都不能馬虎。

▲（圖／Unsplash，以下同）

首先，洗頭的「水溫」是掉色的關鍵。許多人習慣用熱水洗頭，卻不知高溫會讓毛鱗片打開，使色素流失加快。因此，染後建議使用30至35度的微溫水洗頭，並搭配溫和、無硫酸鹽的護色洗髮精，減少對髮絲的刺激。染後72小時內更應避免洗頭，讓色素有足夠時間固定在髮絲內。

除了洗頭習慣，紫外線同樣是染後髮色的隱形殺手。陽光會讓染料氧化變色，因此外出時務必戴帽子、撐傘，或使用專為頭髮設計的防曬噴霧，降低紫外線對髮色的傷害。同時，染後髮質較為脆弱，建議每週使用一次補色護髮膜，依照自己染的色系挑選對應產品，能有效補充流失的色素。

最後，熱風吹整時也要小心。高溫會讓頭髮水分與色素加速流失，吹髮時建議使用抗熱護髮噴霧，並以低溫冷風為主，溫和吹乾髮絲。若能搭配每週一次的深層護髮修護毛鱗片，讓髮質更健康緊緻，髮色自然也能維持得更久。