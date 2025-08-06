善待自己的6個方法　讓心情一天比一天好

▲從生活中的習慣一點一點累積正能量 。（圖／unsplash，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

在每天我們要面對太多事，從午餐要吃什麼、到工作要選擇什麼，有時我們會遇到困難、不友善，也會遇到許多時刻，是自己不放過自己而已，這時候擁有能給自己打氣、修復自我的能力，將會是關鍵的力量，每日的好心情可以改變人生，用6個練習善待自己，讓心情一天比一天好。

每日回想3件好事

選定一個時間，回想今天有發生什麼好事，再微小的事都不要緊，像是「今天早餐點到好吃的三明治」、「午睡睡得很好」、「回家時一進捷運站，車就來了」，提醒自己身邊仍有好事發生，久而久之會有強大力量。

10分鐘的獨處休息

即便是很緊湊的生活，也不可能分秒緊繃，選定一個時間，像是下午2點到3點之前，習慣抽10分鐘的空閒進行獨處，建議那10分鐘離開辦公位子，腦子不要延續工作內容，把自己跳脫開來。

想哭就要哭出來

即便是生活上的鐵漢，也不可能不哭泣，哭泣是發洩悲傷情緒最快且最有效的方式，如果在生活上遇到不順或煩心事，想哭就去哭吧，哭完絕對會更堅強。

放下不能改變的過去

已經發生的遺憾，既然不能改變，就要有意識地放下，一直在想不開的輪迴中，不能做任何事甚至無法往前走，想讓自己面對之後的事不要有遺憾，就該好好往前看。

面對失敗平常心

人生只有一次，想嘗試不要等下次，即使可能會失敗，寧可為喜歡的事跌倒，也不要被討厭的事打倒。就算失敗了也沒關係，每一個人都會失敗，用這種精神去面對嘗試，無論如何都會變成一件好事。

發現生活中的美好

美好的事可大可小，發現周遭的小美好，累積的力量很大，能讓心情愈來愈好，像是樓下的鳶尾花開了，在家吃早餐時聞到花香；等公車的時候有一陣風，享受到數秒的清涼；買到想吃已久的肉桂捲，入口的那瞬間就該好好享受。