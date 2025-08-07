fb ig video ETtoday search mobile

潮流教主Nigo咖哩店快閃登台！限定蝦紅口味餐盒必吃、周邊T恤入手要快

>

記者鮑璿安／台北報導

由潮流教父 Nigo 創立、風靡東京原宿的話題咖哩品牌 CURRY UP by HUMAN MADE，正式登陸台北！本次以期間限定店形式進駐新光三越台北信義新天地 A11，不只重現東京原始街頭靈魂，免飛日本就能品味到4款風味咖哩，結合美食、設計與時尚，打造出一場「可以吃的潮流展」。

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲ CURRY UP 快閃空間延續原宿本店風格，以銀色金屬打造仿流動餐車形式，融合 HUMAN MADE 街頭語彙與極簡設計。（圖／品牌提供）

此次 CURRY UP 快閃空間延續原宿本店風格，以銀色金屬打造仿流動餐車形式，融合 HUMAN MADE 街頭語彙與極簡設計，讓人一踏入就像走進東京巷口，完美呈現 Nigo所追求的「簡單但講究」精神。現場提供四款主打咖哩套餐，包括牛筋咖哩、雞末咖哩、蝦紅咖哩與蔬食咖哩，每份均搭配坦都里烤雞、印度優酪飲與芒果優酪慕斯。其中紅咖哩辛香濃郁、配菜豐富，而蔬食款則展現 CURRY UP 對於健康與口感兼顧的堅持，每份餐點皆以外帶形式販售，設計感十足的餐盒讓人連吃都像在參加潮流派對。

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲▼潮流教主Nigo咖哩店登台 。（圖／品牌提供）

▲現場同步販售主題周邊商品。（圖／品牌提供）

▲快閃資訊新光三越台北信義新天地 A11 1樓，2025年8月7日至8月31日，現場同步販售主題周邊商品。（圖／品牌提供）

除了餐點外，本次 CURRY UP 快閃也推出一系列限量周邊商品，潮人絕對不能錯過，包括四款全球獨家台北限定 CURRY UP TAIPEI T-shirt（白、紅、黑、深黃）售價 TWD 1,880；聯名托特包與多款老帽同步販售。周邊上印有品牌標誌性人物 Mr. Cumin，幽默又經典，完美展現風格生活哲學。此外還有抱枕、地墊、零錢盒等生活選品，以及首次曝光的貼紙與鑰匙圈，將 CURRY UP 的咖哩風格從味蕾延伸到日常生活。

潮流愛好者的另一個天堂，Carhartt WIP 全新臺北旗艦店正式插旗東區巷弄黃金地段，打造佔地約 80 坪的雙層空間，成為台灣規模最大的品牌專門店。不僅是實體店面的全面升級，此次更首次引進「Coffee Corner」品牌咖啡角落，結合服裝、設計與生活風格，為在地街頭文化注入全新體驗。店內空間由長期合作的米蘭設計師 Andrea Caputo 團隊操刀，以水泥灰與金屬為主調，融合品牌機能美學與現代工業感，打造俐落又溫潤的視覺語彙。從進門就能看見德國藝術家 Pietro Sanguinetti 手工打造的「Carhartt」燈光裝置，成為店內最具代表性的藝術焦點，呼應品牌對藝術與城市文化的長期關注。

▲▼ Carhartt WIP 全新臺北旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ Carhartt WIP 全新臺北旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲▼ Carhartt WIP 全新臺北旗艦店 。（圖／品牌提供）

▲ Carhartt WIP 全新臺北旗艦店 。（圖／品牌提供）

關鍵字：

咖哩, 潮流, 東京原宿, 限量店, 快閃店

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

