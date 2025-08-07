fb ig video ETtoday search mobile

A.P.C.絕美新店進駐Dream Plaza！「獨賣寵物系列」皮革牽繩、領巾太時髦

>

記者鮑璿安 ／綜合報導

受到許多極簡愛好者推崇的法國時尚品牌 A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」，讓萌寵也時髦變身，為喜愛都市簡約風格的毛孩家庭打造質感生活新提案。

▲▼時尚品牌 A.P.C. 。（圖／品牌提供）

▲▼時尚品牌 A.P.C. 。（圖／品牌提供）

▲A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」。（圖／品牌提供）

新開幕的 A.P.C. Dream Plaza 形象店由品牌長期合作的法國建築事務所 Laurent Deroo Architecte 設計操刀，延續品牌一貫的低調、理性精神，空間以「等距同構」為靈感概念，選用來自 Okoume 木紋、蜂巢層架與高透鏡面玻璃，試衣間也巧妙藏於幾何架構之後，整體流露出 A.P.C. 對簡約不簡單的執著與詩意詮釋。

▲▼時尚品牌 A.P.C. 。（圖／品牌提供）

▲▼時尚品牌 A.P.C. 。（圖／品牌提供）

▲▼時尚品牌 A.P.C. 。（圖／品牌提供）

呼應此次「城市漫步」形象企劃，A.P.C. 同步引進品牌首度在台販售的 TOUTOU 寵物系列，TOUTOU 一詞源自法文「doggy」，同時也是創辦人 Jean Touitou 姓氏的趣味致敬。系列品項涵蓋皮革與尼龍材質的項圈、牽繩，以及以回收丹寧布製成的寵物領巾，提供榛果咖與黑色兩款百搭色選，讓毛孩也能融入主人的簡約風格之中，不僅實用，更是城市散步中最具時尚識別度的配件。此外，A.P.C. 也於開幕期間推出多項限量贈禮活動，消費滿 TWD 15,000 即贈 A.P.C. TAIPEI XINYI 獨家限定托特包，滿額門檻以下則可獲得品牌環保袋一只，皆為數量有限、贈完為止。

▲▼時尚品牌 A.P.C. 。（圖／品牌提供）

▲▼時尚品牌 A.P.C. 。（圖／品牌提供）

▲▼時尚品牌 A.P.C. 。（圖／品牌提供）

▲TOUTOU系列綠LOGO花紋牽繩$5,800；TOUTOU系列榛果咖皮革牽繩$8,800；TOUTOU系列刺繡LOGO丹寧領巾$1,800 。（圖／品牌提供）

同場加映

▲▼ Agnès 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ Agnès 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲▼ Agnès 。（圖／記者鮑璿安攝）

▲agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列 。（圖／品牌提供，以下同）

agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列。這場展覽延續agnès女士自1985年起推動的藝術家T恤精神，當年第一件作品來自義大利畫家Antonio Recalcatti，他以身體為筆、顏料為媒，留下視覺震撼的印記。之後agnès b.陸續與來自不同領域的藝術家合作，打造每一季的限量T恤系列。從紐約街頭塗鴉巨擘Futura 2000，到巴黎詩意塗鴉的Rafael Gray；從影像詩人Harmony Korine到匿名創作者JIM JOE，每件T恤都是一件「可穿的藝術品」。

關鍵字：

時尚, A.P.C., 台北, DreamPlaza, 寵物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【火海中的絕望】他困9樓陽台無助呼救... 下一秒被火活活吞噬QQ

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫 6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣 台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗 勘災全妝上陣超耐風雨！　盧秀燕公開愛用粉底竟和IU同款 能否跟對方長久走下去　觀察6件小事就知道合不合拍 奈良美智穿台灣設計牛仔褲帥翻！親發文致謝「離帥大叔更近一步」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面