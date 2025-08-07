A.P.C.絕美新店進駐Dream Plaza！「獨賣寵物系列」皮革牽繩、領巾太時髦

記者鮑璿安 ／綜合報導

受到許多極簡愛好者推崇的法國時尚品牌 A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」，讓萌寵也時髦變身，為喜愛都市簡約風格的毛孩家庭打造質感生活新提案。





▲A.P.C.正式進駐台北信義區全新地標 Dream Plaza，推出品牌在台第二間形象店，並獨家首發寵物系列「TOUTOU」。（圖／品牌提供）

新開幕的 A.P.C. Dream Plaza 形象店由品牌長期合作的法國建築事務所 Laurent Deroo Architecte 設計操刀，延續品牌一貫的低調、理性精神，空間以「等距同構」為靈感概念，選用來自 Okoume 木紋、蜂巢層架與高透鏡面玻璃，試衣間也巧妙藏於幾何架構之後，整體流露出 A.P.C. 對簡約不簡單的執著與詩意詮釋。

呼應此次「城市漫步」形象企劃，A.P.C. 同步引進品牌首度在台販售的 TOUTOU 寵物系列，TOUTOU 一詞源自法文「doggy」，同時也是創辦人 Jean Touitou 姓氏的趣味致敬。系列品項涵蓋皮革與尼龍材質的項圈、牽繩，以及以回收丹寧布製成的寵物領巾，提供榛果咖與黑色兩款百搭色選，讓毛孩也能融入主人的簡約風格之中，不僅實用，更是城市散步中最具時尚識別度的配件。此外，A.P.C. 也於開幕期間推出多項限量贈禮活動，消費滿 TWD 15,000 即贈 A.P.C. TAIPEI XINYI 獨家限定托特包，滿額門檻以下則可獲得品牌環保袋一只，皆為數量有限、贈完為止。





▲TOUTOU系列綠LOGO花紋牽繩$5,800；TOUTOU系列榛果咖皮革牽繩$8,800；TOUTOU系列刺繡LOGO丹寧領巾$1,800 。（圖／品牌提供）

同場加映





▲agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列 。（圖／品牌提供，以下同）

agnès b.台北Dream Plaza概念店舉辦《Artist Tee Exhibition》展覽，展期自7月25日至9月28日，展出來自全球17位藝術家的聯名T恤系列。這場展覽延續agnès女士自1985年起推動的藝術家T恤精神，當年第一件作品來自義大利畫家Antonio Recalcatti，他以身體為筆、顏料為媒，留下視覺震撼的印記。之後agnès b.陸續與來自不同領域的藝術家合作，打造每一季的限量T恤系列。從紐約街頭塗鴉巨擘Futura 2000，到巴黎詩意塗鴉的Rafael Gray；從影像詩人Harmony Korine到匿名創作者JIM JOE，每件T恤都是一件「可穿的藝術品」。