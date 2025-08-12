《瑞草洞》文佳煐AI激瘦曲線5大黃金秘訣　跑步後放鬆三部曲讓體態緊緻

▲文佳煐。（圖／取自文佳煐IG，下同）

圖文／CTWANT

韓劇男神李鍾碩攜手《女神降臨》翻紅的文佳煐，今年合作推出律政新作《瑞草洞》，一開播便收視與口碑雙雙攀升。劇中她飾演助理律師姜熙智，不僅在法庭戲中展現靈活應對的專業魅力，劇外更憑藉AI般零贅肉的完美比例與天鵝頸氣質成為網友熱議焦點。

許多劇迷看著她精緻五官與宛如量身訂製的套裝線條，忍不住好奇：「她到底怎麼維持這麼完美的狀態？」事實上，文佳煐並非靠嚴苛節食或短期爆瘦，而是透過飲食、運動、保養的黃金組合長期養成。以下就帶你完整解析她的5大AI曲線黃金秘訣，看完你也能學會女神級的身材管理術！

1. 早餐儀式感＋細嚼慢嚥的黃金飲食哲學

文佳煐的瘦身法則從早餐就開始。她每天早晨會花上2－3小時慢慢吃早餐，半顆蘋果＋一把堅果是標配，有時搭配香蕉、杏仁與蜂蜜希臘優格，營養均衡又不易發胖。她強調細嚼慢嚥不僅幫助消化，還能讓大腦在用餐過程中感受到飽足感，減少過量飲食。

她不採取激烈節食，而是以「規律飲食控管」取代壓抑口腹之慾。日常生活中，她照樣享用炸雞、披薩、巧克力，僅在重要拍攝前才啟動飲食控管計劃，讓飲食與心情保持最佳平衡。

2. 把運動當樂趣，長期維持才是王道

文佳煐的好身材不是短期衝刺的成果，而是長年累積的運動習慣。除了每周3－4次、每次30－50分鐘的跑步，她還熱衷多樣化運動：自由潛水、馬術、攀岩、芭蕾舞、高爾夫球都是她的愛。甚至馬術程度高到可以放開雙手騎馬，足見她對運動的投入。

她說，運動不該是壓力，而是生活的一部分。當你找到自己真正喜歡的運動，就能長久堅持，也才能真正改變體態。

3. 跑步後的香氛泡澡＋瑜伽滾輪放鬆三部曲

跑步對她來說，不只是燃脂，也是心靈療癒時間。結束運動後，她會馬上進入香氛泡澡模式，熱水與香氣能促進血液循環、加快代謝，同時舒緩運動後的肌肉疲勞。

接著，她會使用瑜伽滾輪針對腰背、腿部與頸部做深層放鬆，避免肌肉僵硬或線條變得粗壯。這套「運動→泡澡→滾輪放鬆」三步驟，不僅讓她體態緊緻，還維持肌肉柔韌度與曲線美感。

4. 背部雕塑訓練＋鎖骨保養，塑造天鵝頸與小臉效果

文佳煐特別注重肩頸與背部肌肉的鍛鍊。背部緊實能改善駝背，讓體態更挺拔，還能間接提升臉部輪廓線條，看起來更顯瘦。

此外，她隨身攜帶特製美容按摩棒，早晨保養時會將面霜延伸至脖頸，搭配按摩棒按摩耳後、鎖骨處，促進循環與吸收，讓「鎖骨美人」的封號名副其實。

5. 每日維他命補充＋肩背按摩，從內到外養成好狀態

對文佳煐而言，維持AI曲線與好氣色同等重要。她每天會補充維他命C、B、D及鎂，從內調理健康、穩定氣色。同時，她每天早晚與運動後都會用精油或乳液按摩肩頸、背部，有時會搭配刮痧板疏通經絡，促進代謝、緩解肌肉緊繃，防止因錯誤運動方式而導致的肌肉粗壯。這種由內而外的雙重保養，才是她持久維持完美狀態的關鍵。

延伸閱讀

▸ 22歲女待業跟家裡拿每月5000元被嫌廢 全場挺：當屁話就好

▸ 男友安排浪漫空中求婚！妹子剛喊完「我願意」 下秒飛機失控墜毀

▸ 原始連結