2025 Olive Young「平價遮瑕」必買推薦　遮黑眼圈首選唯一滿分好評

文／美人圈

2025 Olive Young必買遮瑕推薦！到韓國玩怎麼可以不逛Olive Young，彩妝保養根本買不完，韓妞底妝技巧最讓人佩服的就是「看不出有化妝」，黑眼圈、淚溝、痘痘都能遮得乾淨又輕薄，宛若天生麗質，而Olive Young網站有許多實際分享與評分機制，小編統整10款在Olive Young遮瑕榜擁有「4.5星以上」（滿分五星）的好評遮瑕，跟著買不怕錯！

2025 Olive Young必買遮瑕推薦

DASIQUE 九宮格遮瑕盤

英文品名：DASIQUE Pro Concealer Palette

適合族群：各式膚色、喜愛調色、眼下重度乾燥

首先要介紹的是在韓國擁有4.5顆星好評的超人氣遮瑕盤－DASIQUE九宮格遮瑕盤！相比傳統遮瑕膏，韓國近期更流行這種遮瑕盤設計，不僅能讓底妝更精緻，遮瑕也能更精準下手。這盤配色非常多元，無論是痘痘、淚溝、黑眼圈還是泛紅通通能搞定。最被網友激推的是它奶油般柔潤的質地，連乾燥的眼下都不會卡紋或脫皮。韓國網友大讚：「保濕度超高！乾冷冬天用這盤完全沒問題，而且質地不會變硬，用久一樣滑順好推～」

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲DASIQUE 九宮格遮瑕盤。（圖／IG@dasique_official）

WAKEMAKE 六宮格遮瑕盤

英文品名：WAKEMAKE Defining Cover Conceal Fit Palette Special

適合族群：皮膚較薄／偏白、臉上血管明顯者

皮膚薄、臉上血管明顯的人，很適合收這款！對比上一款，WAKEMAKE的質地摸起來更為光滑，上臉後會有一層薄膜感，自然的扒在肌膚上，遮瑕力適中、不會乾燥，不少網友認為這款很適合用來處理臉上的血管、泛紅，甚至是局部的毛孔，此外，即便已經上完底妝，後續想要額外加強遮瑕，這盤也很OK，不怕破壞底妝，拿下4.5顆星好評！

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲WAKEMAKE 六宮格遮瑕盤。（圖／IG@wakemake_japan）

鄭瑄茉  遮瑕盤

英文品名：JSM Beauty Artist Concealer Palette

適合族群：有痘痘、斑點、疤痕困擾的人

第三個拿下4.5好評的遮瑕盤是由韓國知名專業彩妝師鄭瑄茉推出的同名品牌！自推出以來就廣受喜愛，不僅專業彩妝師愛用，就連一般素人化妝也很好上手，以不同色調的「膚色」去做配置，同一盤中會有偏白、偏中性、偏橘，甚至是偏綠的膚色調，為的就是讓大家可根據需求調配出最適合自己的遮瑕色，因此，除了黑眼圈，這盤特別適合用來遮瑕痘痘、斑點，加上質地的黏度恰到好處，能緊貼肌膚卻不厚重黏悶，輕鬆畫出專業級底妝！

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲鄭瑄茉遮瑕盤。（圖／IG@jsmbeauty_）

THE SAEM 三色遮瑕膏

英文品名：THE SAEM Cover Perfection Triple Pot Concealer 

適合族群：有痘痘、泛紅、斑點、黑眼圈困擾者

韓國熱賣超過200萬顆，根本可說是國民遮瑕膏！三色的組成讓遮瑕的靈活度變得更高也相對簡單好上手，可透過自行調色，一網打盡所有在意的泛紅、痘疤、黑眼圈、斑點，甚至是淚溝，質地綿密細緻如栗子泥，一接觸膚溫就滑順、好延展、緊密貼合肌膚，有感扒在臉上，更棒的是，一共推出7個色選組合，基本上可以滿足多數膚色的遮瑕需求，加上價格實惠、一顆可以用很久，能拿下4.6顆星的好評，當之無塊！

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲THE SAEM 三色遮瑕膏。（圖／IG@thesaem.official）

espoir 遮瑕膏

英文品名：espoir Easy Blending Concealer

適合族群：有調色需求、喜愛明亮感或偏冷色調

質地讓人太驚喜！與其他遮瑕最大的不同，這款主打「調色」，將膚色遮瑕與特殊色遮瑕相混出最適合肌膚的顏色，質地潤而不黏、非常好調勻，完美融於底妝或其他遮瑕，而且能修飾肌膚紋理，讓肌膚變得更漂亮，尤其熱賣的藍色，不會過白，讓底妝變得明亮、有透明感，能快速提亮膚色，加上如奶油刀般的刷頭設計，很好抹勻、貼合肌膚，難怪推出不久就瘋狂竄到榜上，並拿下4.6顆星的高分。

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲espoir 遮瑕膏。（圖／IG@espoir_makeup）

BBIA 遮瑕

英文品名：BBIA Eau Stay Concealer

適合族群：喜愛極薄妝感、想要肌膚有明亮立體感、膚色偏白

一樣擁有4.6顆星的好評！使用特別的「刮刀」刷頭，讓遮瑕用量降到最低同時貼膚，很能創造出輕透卻又有遮住東西的極薄妝效，質地相對水感，除了滑順好延展，相對同類型的水感遮瑕，這款的遮瑕度算高，一抹瞬間撫平毛孔，擁有肌膚平滑光澤感，使肌膚立體又緊緻，此外，顏色偏冷色調，相對明亮白皙，更友善偏白膚色的人，抑或是可局部使用在額頭、顴骨等處當提亮使用。

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲BBIA 遮瑕。（圖／IG@bbia.official）

點擊看使用方法

CLIO 細管遮瑕

英文品名：CLIO Kill Cover Airy Fit Concealer 

適合族群：有黑眼圈／斑點淚溝／斑點困擾者、喜愛霧面妝感者

同樣在Olive Young獲得4.6顆星的好評！細長型的遮瑕，不只攜帶方便，其小巧纖細的刷頭，也更能精準遮瑕，尤其是淚溝、法令紋等「線性」處，只需要一點點的用量，就擁有超高的遮瑕力，妝感呈現霧面卻不會有乾燥感，不怕時間一長就顯乾、顯紋，也有網友分享很推薦用來遮瑕斑點，直呼：「小刷頭的設計太棒了！不會讓遮瑕變成一大片，底妝看起來更自然。」

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲CLIO 細管遮瑕。（圖／CLIO）

GLOW 雙色遮瑕

英文品名：GLOW Not Dry Concealer

適合族群：黑眼圈＆淚溝困擾、乾肌

擁有4.8顆星的好評！方便的雙色設計，黑眼圈與淚溝一次搞定，乍看是膏狀，卻「一觸即化」，質地濕潤且延展性非常高，緊緊貼合住肌膚，也因有足夠的潤度，因此不怕積線、卡紋，整體服貼度極高，特別適合眼下乾燥、乾肌，以及喜愛水光感底妝的族群，就算帶妝整天也不怕變得乾燥顯紋，底妝依舊好看，黑眼圈與淚溝消失一整天。

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲GLOW 雙色遮瑕。（圖／GLOW）

Parnell 積雪草精粹遮瑕膏

英文品名：Parnell Cicamanu Skinfit Cover Concealer

適合族群：痘痘粉刺肌、泛紅敏感肌

擁有4.9顆星的超高評價，而且台灣買得到！Parnell不只氣墊粉餅好用，遮瑕膏也同樣被全球網友推到爆，這款以水感配方做打造，柔潤的奶油狀質地，毫不厚重且延展利佳、遮蓋性強，也不怕因帶妝時間長而變得乾燥、暗沉，會使肌膚呈現健康的光澤感，並擁有30%專利「積雪草麥盧卡因子」的核心鎮靜成分，不僅減緩肌膚負擔，也更友善肌膚容易泛紅、敏感、痘痘肌族群使用。

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲Parnell 積雪草精粹遮瑕膏，NT$468。（圖／IG@parnell_tw）

LUNA  遮瑕膏

英文品名：Hyper Cover Tip Concealer 

適合族群：自然膚色、各式膚質

LUNA果然是遮瑕大王，進到Olive Young熱賣榜會發現LUNA好幾支不同類型的遮瑕通通在榜上！不過，唯一獲得5顆星滿分高度好評的就是這款，不僅有特殊的扁尖型刷頭，幫助精準控量與精確點在細小位置，膏體濕潤度恰到好處，能牢牢黏在肌膚上，一點點就夠遮、夠持久，最棒的是，這款色號很友善台灣人，即便是上完底妝才補遮瑕也能完全隱形、不怕白白一塊，用來遮痘痘、後續補妝、修飾毛孔與黑眼圈都適合，是韓系遮瑕中少見的偏中暖調的調色，難怪賣爆！

▲遮瑕 。（圖／翻攝自IG、官網）

▲LUNA遮瑕膏。（圖／LUNA）

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

