眉毛怎麼畫最自然？新手全攻略、減齡畫法公開　比髮色淡一度最剛好

文／美人圈

你是不是也有過畫眉畫到眉壓眼、整張臉看起來沒精神的經驗？其實眉毛在整體五官中扮演著超關鍵角色，不只能修飾臉型輪廓，還會直接影響氣質風格！尤其對畫眉新手來說，眉毛的粗細、眉峰角度、眉色深淺，每一個細節都藏著影響顏值的關鍵。到底怎麼判斷適合自己的眉型？又該怎麼畫才不出錯？以下一次整理給你！

眉型判斷重點1：我適合粗眉或細眉？

可以看「眉眼間距」、「髮際線位置」決定眉型

眉毛要畫粗還是細，第一步可以從「眉眼間距」來觀察。如果眉毛與眼睛之間的距離大於眼睛高度，表示眉眼距較寬，這類型畫粗眉會更有精神，也能避免五官看起來過於分散無神；眉頭毛流稍加強調，就能自然提神。相反地，眉眼距小於眼睛高度的人，五官集中、畫粗眉容易顯得眉壓眼，會讓整體變得沉重壓迫，這時細眉才是加分選擇。修眉時也可以從下緣著手，順便拓寬眉眼距離，看起來更清爽有神。

▲眉毛要畫粗還是細可以從「眉眼間距」來觀察。（圖／IG@hongsuzu）

第二個觀察點是「髮際線位置」，如果你是高髮際線、上庭比例較長，建議選擇稍粗一點的眉型，有助於拉近眉毛與髮際線的距離，視覺上讓上庭變短、五官更集中。以高允貞為例，粗眉版本看起來更減齡、也更具親和力；細眉則會稍微拉長上庭，整體變得更成熟冷靜。

▲用髮際線位置決定眉型。（圖／IG@goyounjung）

眉型判斷重點2：我適合眉峰有角度／沒角度的眉型？

根據「五官比例」、「臉型」決定眉型

眉峰角度會大大影響氣質！如果你的五官屬於淡顏系，輪廓不明顯、需要些立體度，那麼帶角度的眉型會很加分，可以清晰拉出五官輪廓；但如果你本身就是濃顏系，眉眼唇輪廓深邃、分量感夠，反而建議平一點的眉型，能柔化整體妝感，讓人看起來更溫柔。

▲根據五官比例、臉型決定眉型。（圖／IG@romandyou）

臉型選眉型的原則也很重要！

圓臉、方臉適合眉型：適合有眉峰角度的挑眉或拱形眉，可以減少臉部的圓潤感，修飾輪廓、讓五官更立體。

長臉型適合眉型：推薦畫平眉或角度較低的眉型，讓視覺焦點往兩側擴展，縮短臉長。眉峰記得不要高於眉頭，避免拉長臉型比例。

菱形臉（高顴骨）適合眉型：選擇帶自然弧度的「彎月眉」超加分！整體眉型溫柔圓潤，能柔化原本銳利的五官線條，看起來更有親和感。

▲看臉型選眉型的原則很重要。（圖／IG@romandyou）

眉型判斷重點3：我適合深色眉／淺色眉？

可以根據「五官或髮色、眉色」調整

2025眉毛彩妝趨勢重點之一，就是「淡化眉色」。柔和的眉色不但能凸顯五官立體感，還能減齡、看起來更清新自然。比起過去常用的淺棕色，今年更推薦加入「米灰色」調，讓整體眉色過渡得更柔和，視覺上更自然原生。

▲今年眉毛彩妝趨勢重點之一，就是「淡化眉色」。（圖／IG@wakemake_official）

但要注意，不是所有人都適合淡眉！眉色太淺會讓五官顯得沒精神、失焦，如果五官或是眉毛本身就比較寡淡的話，反而適合太淺的眉毛，基本原則是：眉色比髮色深一點點最自然，但還是要視膚色與髮色來做微調，找到最適合自己的眉色。

▲不是所有人都適合淡眉。（圖／IG@hongsuzu）

知道自己適合的眉型粗細、眉毛眉峰弧度後，一起看看不出錯的眉毛畫法吧！

新手「原生感眉毛」畫法

1：遮瑕打底，模糊原生眉色

濃眉想淡化眉色？畫眉前可以先用螺旋眉刷沾極少量遮瑕，順著眉毛毛流輕刷，柔和眉毛線條、減低存在感。等遮瑕半乾再上妝，眉粉和眉筆會更服貼不卡塊。

▲模糊原生眉色。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

2：眉粉輕補眉型、延伸眉尾

用比原眉色更淺的眉粉輕畫眉型範圍，記得「越邊緣越輕」，營造自然暈染感。之後用眉筆微微延伸眉尾，縮小臉部留白，整體臉型更緊緻有神。

▲眉粉輕補眉型。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

3：用透明眉膠定型，打造毛流感

透明眉膠是打造立體毛流的關鍵！使用前先在衛生紙上去掉多餘膠體，再從眉頭往上、眉中斜上、眉尾順毛流梳整，整體眉型乾淨俐落，氣質大升級，整個眉型也會更加俐落精緻。

▲用透明眉膠定型。（圖／IG@benefitcosmeticskorea）

4：眉筆加強線條，打造柔和深淺感

最後一步，用顏色略深於眉粉的眉筆，輕輕描繪眉毛空隙、補強毛流線條。整體眉型會更清晰自然，不管是濃眉還是稀眉都能打造乾淨減齡感眉毛！

▲眉筆加強線條。（圖／IG@kirsh_blending）

延伸閱讀

斷眉會怎樣？斷眉面相解析＋修補畫法攻略一次看

我適合哪種眉型？化妝師不出錯眉毛畫法、調整眉眼間距技巧一次看懂，找出適合眉型

乾淨眼妝這樣畫！眼影「眉眼走向」是重點+最佳眼影位置分析，眼妝乾淨不突兀

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。