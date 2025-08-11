《書卷一夢》李一桐也圓過！狠甩18公斤靠6招養出易瘦體質

文／美人圈

由李一桐、劉宇寧主演的古裝愛情輕喜劇《書卷一夢》近期爆紅，被不少網友堪稱是2025年意外竄出的黑馬神劇！其中飾演女主角十八線女演員宋小魚的李一桐人氣直線狂飆，但你知道在劇裡身材苗條纖細的她，過去也曾胖到60公斤嗎？為了上鏡好看，她狂甩18公斤，養出現在的「易瘦體質」 ，不需要節食、挨餓，僅靠6招瘦身方法，女孩們先筆記起來吧！

▲《書卷一夢》近期爆紅。（圖／微博@李一桐Q ，下同）

▲李一桐早期臉頰比較圓潤、沒有線條感，如今直接瘦成瓜子小V臉！（圖／截圖自搜狐、微博@李一桐Q）

《書卷一夢》李一桐瘦身法

每天堅持吃水煮蔬菜、蛋白，細嚼慢嚥就有飽足感

《書卷一夢》女主角李一桐的瘦身秘訣其實非常簡單又實用！她每天都會堅持吃水煮蔬菜搭配高蛋白食物，不僅減少油脂攝取，還能有效補充營養。同時，她也強調「細嚼慢嚥」的重要性，透過延長咀嚼時間來讓大腦更快產生飽足感，自然就能減少進食量。這種做法不需要節食挨餓，也不必計算複雜的熱量，只要養成習慣，就能讓身體慢慢變輕盈，是一種溫和但持續見效的瘦身方式。

爬樓梯燃脂

除了飲食控制，李一桐日常也會靠「爬樓梯」來燃燒脂肪！她曾連續3個月每天早上爬22層樓，一次來回六趟，運動一小時超燒脂肪。爬樓梯不僅能有效訓練下半身肌肉，還能提升心肺功能，是一種高效又省時的有氧運動。看似簡單的動作，長期堅持下來卻有驚人效果，尤其適合沒空運動、但又想瘦身的人。她也提醒，剛開始不需要太勉強，可以循序漸進、量力而為，切記也不要空腹或吃太飽馬上爬，還要注意膝蓋狀況避免受傷。

有空就「捲腹」

李一桐的A4腰絕非浪得虛名，想要養出腰瘦好身材，必須著重核心訓練，尤其是「捲腹」運動！李一桐表示只要拍戲或化妝有空檔，她都會進行簡單的腹部訓練，每天幾組捲腹就能慢慢雕塑出緊實小腹線條。這種隨時隨地都能做的小動作，不需要器材、不佔空間，對於忙碌又想瘦身的女生來說超級實用！李一桐也分享，關鍵在於「不偷懶」，養成習慣後，身體會自然變得更有線條感。

能站就不坐

李一桐的瘦身哲學之一就是「能站就不坐」！她平常拍戲時，只要不是必要久坐，就會盡量保持站立，甚至在等待空檔時也會刻意走動，避免久坐讓代謝變慢。這個看似簡單的習慣，其實能有效提升日常活動量，促進燃脂效果。李一桐相信「累積式消耗」才是持久瘦身關鍵，小動作也能成為瘦身大助力！

獨門「瘦腰舞」打擊側腰贅肉

從小學舞的李一桐，曾在陸綜上大秀「瘦腰舞」掀起熱議！這套動作以收腹為起點，雙手打開約120度，接著用腰當軸心左右扭轉，雙腿則呈前後交叉、往側邊行走。雖然是跳舞動作，但腰部會明顯感覺到在發力，對側腰肉超有感。這種燃脂方式比起傳統健身更輕鬆有趣，卻一樣能有效擊退小腹與側腰贅肉，適合討厭辛苦運動的人試試看！

早起必喝「檸檬綠茶」

早晨有臉種困擾的女孩看過來，李一桐分享自己每天早起第一件事就喝一杯「檸檬綠茶」，她習慣用約400ml的綠茶加上現擠檸檬汁，酸度可以依照個人口味調整，想要口感溫和一點也能加點蜂蜜提味。這杯飲品不僅能幫助喚醒代謝、排除水腫，還能提升整天的清爽感。李一桐分享，這樣的早晨儀式感簡單卻有效，是她維持輕盈體態的關鍵步驟！

▲李一桐早起必喝檸檬綠茶。（圖／微博@李一桐Q 、nyrecipefood）

