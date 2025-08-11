fb ig video ETtoday search mobile

《書卷一夢》李一桐也圓過！狠甩18公斤靠6招養出易瘦體質

>

文／美人圈

由李一桐、劉宇寧主演的古裝愛情輕喜劇《書卷一夢》近期爆紅，被不少網友堪稱是2025年意外竄出的黑馬神劇！其中飾演女主角十八線女演員宋小魚的李一桐人氣直線狂飆，但你知道在劇裡身材苗條纖細的她，過去也曾胖到60公斤嗎？為了上鏡好看，她狂甩18公斤，養出現在的「易瘦體質」 ，不需要節食、挨餓，僅靠6招瘦身方法，女孩們先筆記起來吧！

▲減肥 。（圖／翻攝自微博）

▲《書卷一夢》近期爆紅。（圖／微博@李一桐Q ，下同）

▲減肥 。（圖／翻攝自微博）

▲李一桐早期臉頰比較圓潤、沒有線條感，如今直接瘦成瓜子小V臉！（圖／截圖自搜狐、微博@李一桐Q）

《書卷一夢》李一桐瘦身法

每天堅持吃水煮蔬菜、蛋白，細嚼慢嚥就有飽足感

《書卷一夢》女主角李一桐的瘦身秘訣其實非常簡單又實用！她每天都會堅持吃水煮蔬菜搭配高蛋白食物，不僅減少油脂攝取，還能有效補充營養。同時，她也強調「細嚼慢嚥」的重要性，透過延長咀嚼時間來讓大腦更快產生飽足感，自然就能減少進食量。這種做法不需要節食挨餓，也不必計算複雜的熱量，只要養成習慣，就能讓身體慢慢變輕盈，是一種溫和但持續見效的瘦身方式。

▲減肥 。（圖／翻攝自微博）

爬樓梯燃脂

除了飲食控制，李一桐日常也會靠「爬樓梯」來燃燒脂肪！她曾連續3個月每天早上爬22層樓，一次來回六趟，運動一小時超燒脂肪。爬樓梯不僅能有效訓練下半身肌肉，還能提升心肺功能，是一種高效又省時的有氧運動。看似簡單的動作，長期堅持下來卻有驚人效果，尤其適合沒空運動、但又想瘦身的人。她也提醒，剛開始不需要太勉強，可以循序漸進、量力而為，切記也不要空腹或吃太飽馬上爬，還要注意膝蓋狀況避免受傷。

▲減肥 。（圖／翻攝自微博）

有空就「捲腹」

李一桐的A4腰絕非浪得虛名，想要養出腰瘦好身材，必須著重核心訓練，尤其是「捲腹」運動！李一桐表示只要拍戲或化妝有空檔，她都會進行簡單的腹部訓練，每天幾組捲腹就能慢慢雕塑出緊實小腹線條。這種隨時隨地都能做的小動作，不需要器材、不佔空間，對於忙碌又想瘦身的女生來說超級實用！李一桐也分享，關鍵在於「不偷懶」，養成習慣後，身體會自然變得更有線條感。

▲減肥 。（圖／翻攝自微博）

能站就不坐

李一桐的瘦身哲學之一就是「能站就不坐」！她平常拍戲時，只要不是必要久坐，就會盡量保持站立，甚至在等待空檔時也會刻意走動，避免久坐讓代謝變慢。這個看似簡單的習慣，其實能有效提升日常活動量，促進燃脂效果。李一桐相信「累積式消耗」才是持久瘦身關鍵，小動作也能成為瘦身大助力！

▲減肥 。（圖／翻攝自微博）

獨門「瘦腰舞」打擊側腰贅肉

從小學舞的李一桐，曾在陸綜上大秀「瘦腰舞」掀起熱議！這套動作以收腹為起點，雙手打開約120度，接著用腰當軸心左右扭轉，雙腿則呈前後交叉、往側邊行走。雖然是跳舞動作，但腰部會明顯感覺到在發力，對側腰肉超有感。這種燃脂方式比起傳統健身更輕鬆有趣，卻一樣能有效擊退小腹與側腰贅肉，適合討厭辛苦運動的人試試看！

▲減肥 。（圖／翻攝自微博）

早起必喝「檸檬綠茶」

早晨有臉種困擾的女孩看過來，李一桐分享自己每天早起第一件事就喝一杯「檸檬綠茶」，她習慣用約400ml的綠茶加上現擠檸檬汁，酸度可以依照個人口味調整，想要口感溫和一點也能加點蜂蜜提味。這杯飲品不僅能幫助喚醒代謝、排除水腫，還能提升整天的清爽感。李一桐分享，這樣的早晨儀式感簡單卻有效，是她維持輕盈體態的關鍵步驟！

▲減肥 。（圖／翻攝自微博）

▲李一桐早起必喝檸檬綠茶。（圖／微博@李一桐Q 、nyrecipefood）

延伸閱讀

減肥能吃烏龍麵嗎？烏龍麵熱量、營養＋低卡吃法推薦！

「低GI飲食」怎麼吃？低GI食物推薦+飲食技巧，瘦身減醣不怕餓！

黑咖啡減肥這樣喝！「黑咖啡減肥法」加速代謝、抑制食慾，減脂期喝對輕鬆瘦身！

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 書卷一夢, 李一桐, 減肥

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【豔遇來得猝不及防？】男騎士紅燈滑手機被3女警攔下　網笑：人生的高光時刻

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼

抗壓性超強三大星座！TOP 1越挫我越勇　逃避壓力就是懦夫 「大馬最美千金」愛馬仕鱷魚皮包出籠　百萬凱莉變奏包好貴氣 蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻 勘災全妝上陣超耐風雨！　盧秀燕公開愛用粉底竟和IU同款 6歲擁逾30億以她命名的彩鑽　千金合體香港前女首富媽媽賣保養品 台灣男生不會穿搭？UNIQLO推「3大公式」打破T恤牛仔褲老梗 能否跟對方長久走下去　觀察6件小事就知道合不合拍

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面