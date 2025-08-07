腳水腫瞬間矮肥短？營養師曝「美腿套餐」讓你擁有纖細小腿

▲養成纖纖美腿有學問。(圖／Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

明明腿不算粗，但為什麼一到下午腿就看起來腫腫脹脹的，照鏡子發現整個人看起來又矮又腫，營養師高敏敏表示，腳水腫不只是美觀問題，更可能是代謝慢、循環差警訊，想改善水腫，不妨試試營養師私藏的「美腿套餐」，教你告別水腫腿！

#喝消水腫飲品

日常飲品挑對能有效消水腫，營養師高敏敏建議挑選黑咖啡、綠茶、黑豆水、玉米鬚茶、紅豆水，都是天然的利尿幫手，能促進代謝、幫助身體排出多餘水分和鈉。也提醒大家微溫喝效果最好，因為溫熱飲品能加速水分代謝。

#攝取高鉀蔬菜

水腫常與體內鈉離子過多有關，而「鉀」則是幫助排鈉的好幫手！金針菇、菠菜、白莧菜、地瓜葉、苜蓿芽等都是高鉀蔬菜，不但可以幫助身體排水，也富含膳食纖維，讓腸道更順、人自然就輕盈。

#高鉀水果也有幫助

想要有效消水腫，可以多吃香蕉、哈密瓜、奇異果、番茄、火龍果，這些水果含有豐富的鉀與抗氧化營養素，能幫助調節水分、維持體內平衡，讓你看起來不腫、氣色也更好。營養師也提醒，高鉀食材雖好，但腎功能不佳者務必諮詢醫師，避免攝取過量鉀喔！

#運動促進循環更有效

光靠吃還不夠，搭配運動效果加倍！建議每天運動30分鐘以上，不論是跳繩、有氧、快走、騎腳踏車或瑜珈，都是促進循環、加快代謝的好方式。睡前抬腿也很建議天天做，抬15分鐘就能幫助腿部回流，隔天起床真的比較不腫！

▲(圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）