包開箱／Prada時髦新寵DADA水餃包！Sana親自演繹、皺褶輪廓太吸睛

記者鮑璿安／專題報導

PRADA在 2025 秋冬女裝秀形塑了一種凌亂之美，「Raw Glamour」之名的大秀以和諧與失衡、結構與即興為主軸，探討現代女性多面特質。而作為本季重點配件之一，全新推出的 DADA 包款便完美承載了這場對「柔性力量」的設計辯證，輕量化的包身注入工藝核心，當之無愧成為今年秋冬極為矚目的新款。





▲PRADA全新推出的 DADA 包款柔軟而具建築感的輪廓。（圖／品牌提供）

DADA 包款最引人注目的，是它柔軟而具建築感的輪廓，設計上以細長皮帶作為輪廓主軸，手法近乎解構地「綁束」出包型，同時成為肩背系統的延伸。這一細節不只是裝飾，它象徵了 Prada 長年以來對「腰帶」這一符號的詮釋——代表與身體的親密關係與力量控制。扣環也在包款上獲得重新演繹，整體設計融匯柔和與結構張力，展現優雅中帶有骨幹的女性輪廓。





▲DADA 包款選用最具代表性的 Nappa 小羊皮革，帶來極為柔潤、絲滑的質感 。（圖／品牌提供）



DADA 包款選用最具代表性的 Nappa 小羊皮革，帶來極為柔潤、絲滑的質感。宛如羽毛般的輕盈觸感，不僅符合日常使用的舒適性，也進一步提升整體造型的優雅與高級感。品牌透過 義大利工匠的手工工藝將皮革轉化為流動性包身——從皮片的裁切、打孔、扣環組裝、縫製內裡到結構成形，每一道工序皆由經驗老道的師傅親手製作完成。尤其在包身邊緣的皮帶環固定與肩背垂墜角度調整，更彰顯出 Prada 對於細節控制的極致執著。





▲Sana選擇手提 Prada 本季最受矚目的 DADA包款。（圖／品牌提供）

南韓人氣女團 TWICE 成員 Sana 受邀出席 PRADA 2026春夏系列大秀，以一身全黑穿搭優雅現身。她身穿無袖黑色小洋裝，運用立體蝴蝶結與微微鬚邊細節，在極簡線條中增添少女氣息與精緻輪廓，她選擇手提 Prada 本季最受矚目的 DADA包款，以立體打褶與鬆緊輪廓展現柔美中的張力，黑色皮革低調中展現光澤。除了基礎的黑白色之外，此次包款也帶來柔和淺粉紅色、花崗岩灰、象牙白，滿足每一個面向的女性。

以下看更多經典包款





▲新世代超模Bella Hadid以鬆垮T-shirt與裸色麂皮Le City展現Y2K慵懶街頭風 。（圖／品牌提供）

承載時尚圈的「包型復興運動」，Balenciaga在2025秋冬款式之中不僅完整還原了Le City機車包的25片皮革拼接結構與手工細節，更進一步導入Arena羔羊皮與Palladium Vibrato飾件，為經典注入當代光澤。標誌性的設計包含，加固袋角的小型金屬扣、遍佈袋身並構成獨特設計的頂針形飾釘、包款的內外口袋，以及歷久不衰的獨特光澤皮革表面，呈現雋永之美。手柄與肩帶則採用多層皮線編織而成，展現品牌一貫高超的皮革工藝。更一次帶來多款尺寸與色選滿足不同風格與場合，從通勤實用到街頭時髦一應俱全。