秋季美妝戰場開打！THREE強勢回歸、LV彩妝將於月底亮相

記者李薇／台北報導 圖／threecosmetics IG、lvderon IG、品牌提供

以「上蒼的處方簽」為基礎的日本植萃品牌THREE在去年東方美集團結束代理，時隔1年，在近期宣布將於9月回歸台灣市場，將由母公司POLA集團直營，預計會在台北誠品南西舉辦快閃活動；而由「彩妝教母」Pat McGrath執掌的精品彩妝Louis Vuitton也在IG搶先公布疑似8月25日亮相的預告片，立刻掀起討論話題。

在2009年創立的THREE，2014年由東方美集團代理登台，在2024年8月31日結束所有合作，讓許多粉絲依依不捨，7日品牌正式宣布即將回歸，將由POLA台灣分公司保麗（POLA）直營，旗下還有頂奢品牌POLA，並預計將於8月底舉辦記者會，屆時也會公布正式櫃點及商品定價等資訊。

在今年3月透露即將推出美妝線的Louis Vuitton近期也在網路上悄悄釋出先行預告，並大大的壓上8月25日這個數字，疑似在暗示著La Beauté Louis Vuitton的誕生；此系列是由「全球最具影響力的化妝師」Pat McGrath花費5年籌措設計，預計準備55款唇膏、10款潤唇膏還有8款眼影盤，值得期待。