星巴克慶父親節「大杯以上買一送一」　8／8限定一天記得跟爸爸約喝

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克同好會官方粉絲頁）

記者蔡惠如／綜合報導

今8／8父親節適逢小周末，過節不只能是一頓大餐，也可以是一杯暖暖的咖啡時光。星巴克優惠也不缺席，在8／8推出飲品好友分享活動，限定一天可享大杯買一送一，無論是經典美式、濃醇那堤或沁涼星冰樂等受歡迎飲品，都能和爸爸一同分享，小周末一起喝出專屬的儀式感。西雅圖咖啡也在今天推出全飲品第二杯半價優惠。

星巴克於8／8推出「Love Dad 好友分享日」活動，期間自上午11點至晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每筆交易最多限購二送二，飲品需當場一次領取。





優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。



伯朗咖啡館則針對父親節，即起至8／10推出單品咖啡豆、咖啡器具與杯類，全系列88折。西雅圖咖啡則在8／8上午7點至晚上8點期間，全系列飲品限同品項享第二杯半價優惠，而即起至8／10期也推出門市寄杯優惠方案，大杯美式咖啡／拿鐵，同品項享買2送1優惠。

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。