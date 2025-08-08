台北101月餅、THOMAS CHIEN中秋禮盒飄鹹香

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來中秋送禮市場，因應消費者求新求變，月餅禮盒除兼顧傳統，還要有新的小巧思，台北101中秋月餅禮盒今年換上手繪插畫包裝，結合地標夜景與節慶氛圍，還將烏魚子「入餅」強調台灣元素；南台灣米其林雙星聯名的「椪見星光」綠豆椪禮盒，將台式鹹香與法式甜點手法融合，均為傳統糕點帶來全新詮釋。

台北101中秋月餅禮盒以中秋夜景為靈感，融入台北101地標、煙火與明月等元素，營造濃厚的節慶感。今年提供「典藏款8入」與「經典款6入」兩種選擇，前者包含XO干貝烏魚子、棗泥核桃、奶黃流心酥、菠蘿蛋黃酥等四款月餅，搭配阿里山金萱與玫瑰烏龍茶包；後者則以夏威夷豆蓮蓉、紅棗桂圓兩款廣式月餅，配上台式奶黃流心酥與菠蘿蛋黃酥組合。

售價1,280元至15,80元，即日起至9／10預購可享85折優惠，並提供企業客製化燙金外盒服務，增加送禮辨識度。

來自高雄的《椪見星光》綠豆椪禮盒，由欣葉董事長李秀英與 THOMAS CHIEN 餐廳廚藝總監簡天才共同打造，將「干貝菜脯」與「太妃松子」兩款風味分別詮釋台式與法式特色。干貝菜脯款選用北海道干貝與嘉義手工菜脯慢火拌炒，鹹香濃郁；太妃松子款則以法國發酵奶油、太妃焦糖與松子，帶出層次豐富的甜香口感。

禮盒內另附鹽之花菠蘿蛋黃酥，甜鹹交織，成為多層次的味覺體驗。內含9入點心售價1,120元，即起至8／17購買20盒以上享88折，8／18至9／21則有買10送1優惠，可於LA ONE烘焙坊各門市及網路商店預購。