fb ig video ETtoday search mobile

台北101月餅、THOMAS CHIEN中秋禮盒飄鹹香

>

記者蔡惠如／綜合報導

即將迎來中秋送禮市場，因應消費者求新求變，月餅禮盒除兼顧傳統，還要有新的小巧思，台北101中秋月餅禮盒今年換上手繪插畫包裝，結合地標夜景與節慶氛圍，還將烏魚子「入餅」強調台灣元素；南台灣米其林雙星聯名的「椪見星光」綠豆椪禮盒，將台式鹹香與法式甜點手法融合，均為傳統糕點帶來全新詮釋。

▲台北101月餅、米其林綠豆椪飄鹹香。（圖／各業者提供）

台北101中秋月餅禮盒以中秋夜景為靈感，融入台北101地標、煙火與明月等元素，營造濃厚的節慶感。今年提供「典藏款8入」與「經典款6入」兩種選擇，前者包含XO干貝烏魚子、棗泥核桃、奶黃流心酥、菠蘿蛋黃酥等四款月餅，搭配阿里山金萱與玫瑰烏龍茶包；後者則以夏威夷豆蓮蓉、紅棗桂圓兩款廣式月餅，配上台式奶黃流心酥與菠蘿蛋黃酥組合。

▲台北101月餅、米其林綠豆椪飄鹹香。（圖／各業者提供）

▲台北101月餅、米其林綠豆椪飄鹹香。（圖／各業者提供）

售價1,280元至15,80元，即日起至9／10預購可享85折優惠，並提供企業客製化燙金外盒服務，增加送禮辨識度。

▲台北101月餅、米其林綠豆椪飄鹹香。（圖／各業者提供）

來自高雄的《椪見星光》綠豆椪禮盒，由欣葉董事長李秀英與 THOMAS CHIEN 餐廳廚藝總監簡天才共同打造，將「干貝菜脯」與「太妃松子」兩款風味分別詮釋台式與法式特色。干貝菜脯款選用北海道干貝與嘉義手工菜脯慢火拌炒，鹹香濃郁；太妃松子款則以法國發酵奶油、太妃焦糖與松子，帶出層次豐富的甜香口感。

▲台北101月餅、米其林綠豆椪飄鹹香。（圖／各業者提供）

▲台北101月餅、米其林綠豆椪飄鹹香。（圖／各業者提供）

禮盒內另附鹽之花菠蘿蛋黃酥，甜鹹交織，成為多層次的味覺體驗。內含9入點心售價1,120元，即起至8／17購買20盒以上享88折，8／18至9／21則有買10送1優惠，可於LA ONE烘焙坊各門市及網路商店預購。

關鍵字：

中秋節, 月餅禮盒, 台北101, 新口味, 傳統與現代

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【死裡逃生】高雄港吊車突翻覆！　撞貨船後2貨櫃落海 駕駛嚇癱趴地

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

星巴克慶父親節「大杯以上買一送一」　8／8限定一天記得跟爸爸約喝

星巴克慶父親節「大杯以上買一送一」　8／8限定一天記得跟爸爸約喝

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼 摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人 染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵 每天工作覺得好厭世？別硬撐了！「5個方法」幫你解套　 天梭潛水錶夢幻色調齊發　新尺寸38毫米男女皆宜 凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面