用第一筆薪水規劃退休！5年賺400萬的理財技巧

文／蔡至誠

用剛領到的薪水規畫，是最輕鬆的時刻

雖然在剛出社會時，就考慮退休規畫似乎有些遙遠，甚至奇怪，但請相信我，從領到第一筆薪水的那一刻起，著手規畫退休，這將會是你一生中最輕鬆的時刻。因為你可以用最少的預算，為自己打造最理想的退休生活。

以23歲定期定額投資ETF的投資組合為例，只需要每個月3,000元，在年報酬率9％的狀況下，能在65歲時累積800萬元的退休金。這個800萬元你可以選擇一次拿回來，或是可以選擇繼續投資，然後從65歲開始，每個月領2萬3,000元，持續到90歲。

若等到10年後（33歲）才開始投資，同樣的3,000元到65歲只能累積到388萬元。65歲起，每個月可以提領的金額只剩下1萬1,000元。

同樣的，假設想在35歲時，以300萬元的頭期款購置一間自住的房屋，若從23歲起每個月存2萬元，以銀行存款1％利息計算，則35歲時就能存到300萬元。

要是願意承擔一些風險，可以選擇定期定額投資ETF，以股債比70／30（按：指70％投資在股票、30％配置於債券）的投資組合為例（年化報酬率約8％），有機會提前在32歲或33歲時，就達成300萬元的目標。

除了以上，還有一個社會性原因：剛畢業的前10年，人們通常還沒有成家立業，並不需要養家、繳房貸、負擔月子中心的費用，或是孩子的學費。在成為上有老、下有小，腿麻不能離職的三明治族群前，這段時間，大多數的收入都能自己自由運用。



本國市場不該是你的唯一選擇

相信大家都聽過「熟悉的麥香，最對味」這句廣告詞，而這句話也充分展現，人們天生就喜歡自己熟悉的事物。

舉例而言，印尼的ETF有iShares MSCI印尼指數ETF（EIDO），追蹤MSCI Indonesia IMI 25/50 Index的表現，從2021年上市到2023年的年化報酬率只有1.46％，近10年投資持有10年的總報酬是-2.25％。在這樣的背景下，長期投資股市對印尼人來說，可能不是一個好選擇。

事實上，只有不到1％的印尼人投資股票。根據印尼證券交易所（IDX）資料顯示，印尼在資本市場投資者數量和總人口的比例方面仍落後於鄰國。

2018年約有160萬印尼人在資本市場進行投資，但仍不到該國人口的1％（印尼約有2億6,500萬人），也低於新加坡的26％和馬來西亞的7.8％。

那麼，為什麼印尼人不投資國外市場？這個現象也被稱為近鄉偏誤（Home Bias），指投資人進行投資時，通常會過度偏好本國市場，而忽略國外市場。大家都只投資自己熟悉的股票，但其實現在全球投資非常方便，不管你身在何處，都能參與世界成長。

《死薪水的不投機致富金律》一書中，作者引用了三份研究報告，分析這種偏好的普遍性：

1990年代早期，丹尼斯．赫澤邁爾（Dennis Huchzermeier）的研究指出，美國、日本與英國投資人持有的股票，來自本國的比例分別高達93.8％、98.1％及82％。

2001年，史蒂芬．杜爾（Stephan Dürr）的研究發現，澳洲、加拿大、法國、德國、義大利、日本、荷蘭、西班牙、瑞典、英國與美國對於國內市場的投資比例，都介於75％至90％之間。

2005年，赫澤邁爾進一步觀察了美國、日本與歐洲銀行提出的股市投資建議，發現不管哪個國家的銀行，都過度推薦在本國市場發行的股票。

這些現象很難純粹以理性面解釋，若想提升投資效率，我們必須善用科技與資訊的便利，擁抱全球化，並將資金配置在那些正處於成長階段的海外市場。



股息越多越好？

談到投資，很多人會直覺認為，股息當然是越多越好。但實際上，這個問題並沒有絕對答案，一切都取決於你用什麼角度、什麼理論來看待投資。

在財經領域中，有一個經典的股票價值估算（稱為估值）理論，叫做股利折現模型（Divided discount model，簡稱DDM）。在DDM的框架下，股票的價值等於該股票未來可產生的收益折現之和。不過，資本利得（即股票價格上漲後賣出獲得的差價）不被視為「基本利潤」，因為價格上漲通常是市場對未來股息預期的反映，而非額外的獨立收益。
從市場整體的角度來看，股息是公司實實在在支付給股東的錢，代表企業創造的價值，流入投資者手中。

什麼是折現？

折現是指，將未來的收益或現金流透過一定的利率（折現率），計算成現在的價值。這個過程考慮了資金的時間價值，即今天的錢比未來的錢更有價值，因為它可以投資並產生回報。

折：指的是「折算」或「折扣」的意思，表示將未來的金額按照某個利率縮減到當前的價值，反映出時間和風險的影響。
現：代表「現在」，指當前的時間點，也就是折現後的價值是基於今天的金額。

簡單來說，折現就是把未來的錢「折算」成現在的等值金額。例如，一年後可以得到100元，假設折現率為5％，那折現後的現值就是約95.24元〔100÷（1＋5％）≒95.24〕。也就是說，今天擁有的95.24元，經過投資，一年後會變成100元。
股票的價值完全取決於股息，因為股息是公司真正支付給股東的現金。只有公司派發的股息，才是從公司流向投資者的「新錢」，因此被視為唯一的「利潤」來源。

這就像一群人在玩撲克牌遊戲，手中的牌（股票）會在玩家（投資人）之間交換，每個人的牌值都可能因交易而變化，但總牌值不變。只有莊家（公司）偶爾發籌碼（股息）時，玩家才真正把錢放進口袋。從這個角度來說，股息確實是越多越好。

但是在現實市場中，資本利得往往是投資者的重要收益來源，而不發股息的成長型公司（像是早期的科技公司或是波克夏），通常會將利潤留在公司內部，用來再投資、擴展規模，這類公司並不適用DDM。

從財報與企業經營的角度，股息是從公司的淨利潤中分配。如果分紅多，留存在公司的收益就少，代表未來公司可用於投資、擴大生產規模的資金就會變少，進而削弱未來的成長與投資能力。

在《打破選股迷思的獲利心法》（Investment Fables）這本書中，作者列出美國13家發放高股利，且股利可長久的公司，並預估這些公司未來成長率。從資料中可看出雖然這些公司穩定配息，但成長潛力普遍偏低。無論是企業基本面的成長，還是分析師預測的成長率都不太高。

這種情況，在財務學上被稱為「股息替代盈餘效應」（Dividend displacement of earnings）。意思是，雖然提高股息支付率可能拉高股價的本益比（PE ratio，按：指每股市價除以每股盈餘，通常作為股票是便宜抑或昂貴的指標），但由於留存盈餘減少，企業成長率下降，反而抵銷了股息帶來的正面效果。

股息多一定好嗎？在不同階段、策略下，對高股息的解讀會截然不同。這沒有絕對的對錯，只有適不適合。



新興的主動型ETF是什麼？

主動型ETF（Active ETF）是一種由專業基金經理人，根據既定的投資目標與策略，主動選股並調整投資組合的交易型開放式基金。與傳統的指數型ETF不同，主動型ETF不追蹤任何特定指數，而是由經理人根據市場與個股走勢進行靈活配置，目標是超越市場基準或達成特定投資目的。

為何國際上主動型ETF迅速成長？根據晨星《美國主動型ETF指南》（Morningstar's Guide to US Active ETFs），主動型ETF在美國市場中的占比已從 2019年初的2％多，成長到2024年3月底的7％，其平均有機成長率持續超過20％，原因包括：

監管法規變革：美國證券交易委員會（SEC）於2019年通過「ETF規則」（Rule 6c-11），不僅簡化了ETF的上市流程，也賦予投資組合經理人在申購與贖回ETF份額時更大的操作彈性。

低成本需求轉向：在過去10年中，有8年傳統主動型共同基金出現資金淨流出，年均成長率為-2％，光2022年與2023年這兩年就流出高達1兆6,000億美元；反觀主動型ETF則年均成長率達37％，顯示出投資人對低成本且具主動管理特色的產品有強烈需求。

透明度提高：過去，主動基金經理人擔憂投資組合被複製，現今則更能接受投資組合透明化。
資產管理業轉型：許多傳統基金公司開始將共同基金轉換為ETF，或推出與現有基金策略「高度相似」的 ETF（複製型基金）。

專利限制解除：Vanguard曾獨家擁有「ETF加掛共同基金類別」的專利。而隨著專利到期，其他公司得以透過相同架構參與市場，比如DFA便成功轉換並發展出完整ETF產品線。

主動型ETF對投資人而言是否重要？首先，主動型ETF讓投資者可以用更低的投資成本，獲得主動式管理的機會。根據晨星統計，主動型ETF費用平均比共同基金低36％，且不需要分潤給基金公司亦是一大優勢。過去，為人詬病的就是共同基金的管理費，有部分要分給銷售基金的通路，這對投資人來說會造成很大的成本疊加。

再加上，在某些資訊不完全或交易效率較低的市場，例如債券市場，主動管理策略相對更容易發揮效益，爭取超額報酬。

該如何理解主動型ETF？

若只從產品層面理解主動型ETF，容易陷入各產品規格與績效比較的迷霧。更有效的方式是從「投資風格與策略原則」出發來看。指數投資可依照不同策略而分成純指數、增強指數、多空增強、主動管理這四種策略。

但是，主動型ETF要打敗市場並不容易。根據S&P Global發布的長期研究報告SPIVA（S&P Indices Versus Active），全球多數主動型基金在長期表現上仍不敵S&P 500或其他基準指數。這一現象不只出現在美國，加拿大、歐洲、日本、南非、澳洲等地亦然，顯示主動績效的優勢往往是短暫的。

主動式ETF若要取得優於市場的報酬，需同時滿足兩個條件：第一，基金經理人的投資策略必須勝過被動追蹤大盤指數的表現；第二，在扣除相關成本與費用後，淨績效仍具優勢。因此，即使是主動式ETF，挑選時仍應注重費用率。我個人認為，費用率至少應控制在0.4％至0.5％以下，才具備相對吸引力。雖然仍高於被動式ETF，但已遠低於一般主動型共同基金動輒1.5%的收費。



