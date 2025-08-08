父親節禮物抱佛腳！5款貼心禮物照清單入　絕對送進心坎裡

記者李薇／台北報導、攝影 圖／品牌提供

父親節是一年中表達感謝與愛意的溫暖時刻，辛勞付出的爸爸，總在無聲中守護著家庭，這一天，不妨以一份貼心禮物，傳遞對他的關懷與敬意，無論是實用的日常用品、能放鬆身心的體驗，或是紀錄回憶的精緻小物，都能讓爸爸感受到滿滿心意與驕傲，以下就分享多款適合爸爸的禮物，立刻準備起來。

＃sisley Sisleÿum男仕全能賦活系列

抗老植物學專家的sisley在肌膚保養領域擁有舉足輕重的地位，廣受許多愛美人士的喜愛，終於在2025年推出首個男性抗老保養系列，以簡單的三個步驟，從潔面露、醒膚露到精華露／精華乳提供男士高效舒適的體驗，更首次採用金克利巴葉活性萃取貫穿整個男仕全能賦活保養，可以迅速帶給肌膚抗氧化、加速修護的能量。

＃Maison Francis Kurkdjian 男士香氛衣櫥

男性夏季通常出油出汗的狀況會較多，比起女性也比較容易出現異味，保持迷人魅力當然不能被難聞氣息攪局，法國香氛Maison Francis Kurkdjian就推出男士香氛衣櫥，一次集結多款適合男性的經典香水，包括：紳士玫瑰淡香精、724淡香精、自由之我等，搭配具有質感的銀色金屬香氛旅行盒，可以隨時按照需求帶上專屬的味道，隨時保持紳士質感。

＃SHISEIDO 男人極致能量賦活露N

資生堂小紅瓶繼上市以來就成為品牌熱賣經典，針對男性截然不同的肌膚狀況，全新打造男人極致能量賦活露N，僅此系列才有的獨家「快攻胜肽」，以極小分子快速滲透肌底重現緊緻飽滿，搭配高效修護精胺酸、三重山茶花賦活科技，全方位提升肌膚防禦力以及修護力。

＃寶格麗 大吉嶺男性淡香精

大吉嶺男性淡香水作為品牌第一瓶男士香水，自1995年誕生以來，至今已經30年，紀念全新里程碑推出全新淡香精版本，延續經典款的大吉嶺茶香為主調，保持清新溫柔的氣息之餘，更透露出一股錫蘭紅茶的煙燻茶香，以及生薑略帶檸檬香檳氣泡般的辛辣，更凸顯出男性力量迸發的陽剛魅力。

＃LAB SERIES 控油煥膚調理露



男士最擔心的通常都是肌膚出油、毛孔粗大的問題，針對此狀況LAB SERIES設計全新的控油煥膚調理露，專為男性打造的配方擁有超輕盈的質地，搭配專利成分5-α還原淨痘配方，可以幫助肌膚調控油脂分泌，協同水楊酸成分幫助收斂毛孔，打造清爽細緻的肌膚狀態。