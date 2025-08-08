fb ig video ETtoday search mobile

父親節禮物抱佛腳！5款貼心禮物照清單入　絕對送進心坎裡

>

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

父親節是一年中表達感謝與愛意的溫暖時刻，辛勞付出的爸爸，總在無聲中守護著家庭，這一天，不妨以一份貼心禮物，傳遞對他的關懷與敬意，無論是實用的日常用品、能放鬆身心的體驗，或是紀錄回憶的精緻小物，都能讓爸爸感受到滿滿心意與驕傲，以下就分享多款適合爸爸的禮物，立刻準備起來。

＃sisley Sisleÿum男仕全能賦活系列

sisley,SHISEIDO,LAB SERIES,男士保養,保養,護膚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

sisley,SHISEIDO,LAB SERIES,男士保養,保養,護膚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

抗老植物學專家的sisley在肌膚保養領域擁有舉足輕重的地位，廣受許多愛美人士的喜愛，終於在2025年推出首個男性抗老保養系列，以簡單的三個步驟，從潔面露、醒膚露到精華露／精華乳提供男士高效舒適的體驗，更首次採用金克利巴葉活性萃取貫穿整個男仕全能賦活保養，可以迅速帶給肌膚抗氧化、加速修護的能量。

＃Maison Francis Kurkdjian 男士香氛衣櫥

sisley,SHISEIDO,LAB SERIES,男士保養,保養,護膚,香水,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian。（圖／品牌提供）

男性夏季通常出油出汗的狀況會較多，比起女性也比較容易出現異味，保持迷人魅力當然不能被難聞氣息攪局，法國香氛Maison Francis Kurkdjian就推出男士香氛衣櫥，一次集結多款適合男性的經典香水，包括：紳士玫瑰淡香精、724淡香精、自由之我等，搭配具有質感的銀色金屬香氛旅行盒，可以隨時按照需求帶上專屬的味道，隨時保持紳士質感。

＃SHISEIDO 男人極致能量賦活露N

sisley,SHISEIDO,LAB SERIES,男士保養,保養,護膚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

資生堂小紅瓶繼上市以來就成為品牌熱賣經典，針對男性截然不同的肌膚狀況，全新打造男人極致能量賦活露N，僅此系列才有的獨家「快攻胜肽」，以極小分子快速滲透肌底重現緊緻飽滿，搭配高效修護精胺酸、三重山茶花賦活科技，全方位提升肌膚防禦力以及修護力。

＃寶格麗 大吉嶺男性淡香精

sisley,SHISEIDO,LAB SERIES,男士保養,保養,護膚,香水,寶格麗,Maison Francis Kurkdjian。（圖／品牌提供）

大吉嶺男性淡香水作為品牌第一瓶男士香水，自1995年誕生以來，至今已經30年，紀念全新里程碑推出全新淡香精版本，延續經典款的大吉嶺茶香為主調，保持清新溫柔的氣息之餘，更透露出一股錫蘭紅茶的煙燻茶香，以及生薑略帶檸檬香檳氣泡般的辛辣，更凸顯出男性力量迸發的陽剛魅力。

＃LAB SERIES 控油煥膚調理露

sisley,SHISEIDO,LAB SERIES,男士保養,保養,護膚,。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

男士最擔心的通常都是肌膚出油、毛孔粗大的問題，針對此狀況LAB SERIES設計全新的控油煥膚調理露，專為男性打造的配方擁有超輕盈的質地，搭配專利成分5-α還原淨痘配方，可以幫助肌膚調控油脂分泌，協同水楊酸成分幫助收斂毛孔，打造清爽細緻的肌膚狀態。

關鍵字：

sisley, SHISEIDO, LAB SERIES, 男士保養, 保養, 護膚, 香水, 寶格麗, Maison Francis Kurkdjian

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【爸爸要心碎了XD】我愛妳！跟2歲女兒深情告白　她奶音回：我還好

熱門文章

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

宋雨琦曬TORY BURCH酸味軟糖包

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

女生有漂亮的G-Shock衝浪錶可以戴了

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

韓韶禧穿FILA海灘拍美照太仙

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

英國皇室都在瘋的Jellycat為何火紅

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

愛馬仕超有意義的原創柏金包要賣了

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

MARITHÉ聯名款小花雲朵包超可愛

曾之喬背Chloé流浪包美翻

曾之喬背Chloé流浪包美翻

GUCCI老花包新成員出列

GUCCI老花包新成員出列

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

劉品言連晨翔穿CLUB MONACO宣布喜訊

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

法網冠軍艾卡拉茲戴ROLEX領獎

ET Fashion

推薦閱讀

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

最會「裝可憐」星座Top 3！第一名根本情勒王　利用友誼讓你主動讓步

星巴克慶父親節「大杯以上買一送一」　8／8限定一天記得跟爸爸約喝

星巴克慶父親節「大杯以上買一送一」　8／8限定一天記得跟爸爸約喝

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

蔡依林背比上班族更便宜的包　億級天后用Hello Kitty包萌翻

收拾房間哪件事先做？探究你潛意識裡最在乎什麼 摩羯感情變冷可以一秒轉身！「最無情星座Top 5」揭曉 最會裝乖「其實脾氣爆炸硬」星座Top 3！第一名變臉像換一個人 染髮後顏色秒褪好苦惱！原來「洗髮水溫」是關鍵 每天工作覺得好厭世？別硬撐了！「5個方法」幫你解套　 天梭潛水錶夢幻色調齊發　新尺寸38毫米男女皆宜 凱特王妃森林綠褲裝俐落有型　盡顯175公分身高優勢

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面