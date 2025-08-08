COCODOR森林擴香瓶綠葉美翻　香草集「無線水氧機」攜帶好方便

▲COCODOR 2025夏日香氣森林與海洋擴香瓶。（圖／品牌提供）

記者蔡惠如／綜合報導

韓香氛品牌COCODOR今年夏天以「森林 vs 海洋」兩大系列擴香瓶推出多款限定香氣，把渡假感與自然氣息帶進家中；台灣品牌香草集則迎來25周年，攜手插畫家包大山推出「熊超人」聯名商品，將香氛融入沐浴、保養與芳香調理中，兼具療癒氛圍與實用性。

COCODOR自然系香氣

COCODOR夏季新品從大自然汲取靈感，「海洋系列」推出全新「鬱金香花園」與「緬梔花」香氣，前者以鬱金香與小蒼蘭融合綠葉香氣，尾韻帶有麝香的沉靜感；後者則以緬梔花為主角，揉合玫瑰、茉莉與麝香琥珀，帶出熱帶小島般的異國風情。

「森林系列」則有木質調「林間木屋」與清爽「檸檬尤加利」，前者集結杉木、松樹、香柏木等香氣，後者則以檸檬、萊姆搭配薄荷與尤加利葉，營造森林浴般的清新感。經典款「清新微風」則融合柑橘、棉花香與白麝香，適合初試香氛的消費者。除了擴香瓶，COCODOR也推出室內與織品專用香氛噴霧，採用天然植物萃取物先去味再添香，提供家用與隨身版本，方便隨時保持清爽氣息。

森林系列擴香瓶120ml售價299元，官網售價219元；海洋系列擴香瓶200ml售價359元，官網售價249元；室內／織品專用香氛噴霧售價199元起，官網售價129元起。

香草集25周年 × 包大山「熊超人」系列

香草集為慶祝成立25周年，邀請插畫家包大山以「熊超人」角色設計聯名商品，並推出「香遇綠花園」系列沐浴清潔與保養品，香氣結合柑橘、綠葉、小白花與梔子花，尾韻帶有苔癬與麝香，來自具有情緒療癒效果的WellmotionTM香氛系列，可提升正面情緒與放鬆感。

系列產品包括洗髮精、護髮素、沐浴露與身體乳，另有「守護系列」芳香調理精油與滾珠，以及印有熊超人圖案的無線行動水氧機。週年慶期間還有限定的花草茶禮盒與多款熊超人滿額贈品，從行李吊牌到行李箱，結合香氛與旅行主題，讓香氣不只停留在家中，單品售價580元至5,800元不等。