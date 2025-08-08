美到捨不得用！香奈兒眼影點綴可愛符碼、愛馬仕反襯色調竟意外和諧

▲獨具巧思的香奈兒珠寶鈕扣眼影限量發售。

記者曾怡嘉／綜合報導

想畫個精緻眼妝又不知道從何下手，這時候購入一盤萬用眼影盤就沒錯，精品美妝精心設計配色組合，讓初學者也能輕鬆上手，不費力就能畫出有神大眼。

▲CHANEL 珠寶鈕扣四色眼影，#209幸運，3,000元。

香奈兒經典四色眼影推出全新限量版本，集結品牌眾多象徵符碼細膩點綴眼影盤面。1982 年，香奈兒四色眼影精選四款圓形眼影色選，珍藏於光滑圓潤的黑色漆釉眼影盒內，上蓋鐫刻品牌經典雙 C 標誌，本季注入量身訂製的巧思華麗限定，並取名為香奈兒珠寶鈕扣四色眼影。

▲愛馬仕 Ombres d'Hermès 四色眼影，4,080元。

由愛馬仕美妝産品設計師Pierre Hardy 專為Ombres d’Hermès 眼影系列設計，圓形眼影盒以白色與金色亮相，盒上點綴採用拉絲仿黃銅製作的愛馬仕經典藏書章；秋冬以冷暖交錯的珠光紫、藍灰、金與墨綠，展現色彩的對比與和諧，讓雙眸綻放層次與靈動光采。

▲Dior 迪奧經典五色眼影 藤格紋限量版，2,950元。

Dior的經典熱銷的迪奧經典五色眼影，換上限量黑色藤格紋新裝，向經典Lady Dior手袋致敬，並呼應今年Pantone年度代表色-摩卡色系，推出4款百搭以摩卡色為基色色選，完美襯托各種膚色，皆包含柔霧、緞光及閃耀光3種質地，輕鬆打造精緻深邃輪廓。