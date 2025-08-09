fb ig video ETtoday search mobile

星巴克8／11推「大杯以上買一送一」　慶星冰樂30周年

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

▲星巴克8／11買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

夏日炎炎正是品嚐星冰樂的好時機，星巴克為慶祝星冰樂30周年，在8／11限定一天，推出大杯以上買一送一優惠，優惠品項不僅包括星冰樂，還有其他那堤、美式等冰熱飲，讓大家輕鬆享受小確幸，Nespresso近期與福里安花神咖啡館台北分店限定聯名，8／31前至福里安花神咖啡館台北分店選購任一套餐，可隨餐加贈「Nespresso福里安花神聯名款膠囊咖啡」一杯。

星巴克8／11推出「星冰樂30週年 好友分享日」活動，當天從上午11點到晚上8點，消費者至店購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

▲星巴克買一送一。（圖／業者提供）

優惠品項不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。部分門市不提供優惠，未提供優惠門市請看文後列表。

▲Nespresso與福里安花神咖啡館推聯名活動。（圖／品牌提供）

近期Nespresso與福里安花神咖啡館台北分店推出限定聯名，即起至8／31止，於福里安花神咖啡館新光三越A9台北分店、Nespresso 新光三越A11信義店、忠孝SOGO、板橋大遠百精品店拍照打卡分享聯名活動，即可於指定精品店兌換該
店限定「花神聯名拉花拿鐵」或「花神公爵特調」；至福里安花神咖啡館台北分店選購任一套餐，可隨餐加贈「Nespresso福里安花神聯名款膠囊咖啡」。

▲Nespresso與福里安花神咖啡館推聯名活動。（圖／品牌提供）

星巴克買一送一不提供優惠門市：

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、京站、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、萬里、龍門、101典藏、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北門市。

